Ruxandra Radulescu
20 aug. 2025, 17:51, Actualitate
Cumpărarea E.On România, de către ungurii de la MVM, acuzați de legături cu Rusia, a fost BLOCATĂ. Decizia finală e la CSAT

Comisia pentru examinarea investițiilor străine directe (CEISD) a respins preluarea companiei E.On România de către ungurii de la MVM. Inițiativa a fost contestată la începutul anului de către Ministerul Energiei, care a argumentat că „MVM Zrt. are relații comerciale extinse cu Gazprom și Rosatom, companii rusești aflate sub sancțiuni internaționale”. Potrivit procedurii, după avizul negativ, tranzacția va ajunge pe masa CSAT.

„Comisia pentru Examinarea Investițiilor Străine Directe (CEISD) informează publicul că operațiunea notificată privind achiziționarea a 68,18% din capitalul social al E.ON Energie Romania S.A. și 97,92% din capitalul social al E.ON Asist Complet S.A. de către MVM Energy Private Limited Liability Company, prin vehiculul investițional Sonnet Romania Holding S.A., face obiectul procedurii de cercetare detaliată, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 46/2022.

Investitorul a fost notificat asupra declanșării acestei proceduri la data de 14 februarie 2025, iar, în cadrul analizei, au fost examinate elementele principale ale tranzacției, inclusiv profilul investitorului, implicațiile asupra infrastructurii critice naționale și posibilele consecințe pentru securitatea energetică a României.

Ca urmare a concluziilor rezultate din procedura de cercetare detaliată, CEISD a hotărât să înainteze către Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) propunerea de neavizare a operațiunii notificate.

Reiterăm că, potrivit cadrului legal aplicabil, prerogativa decizională finală aparține CSAT. În temeiul art. 9 alin. (12) din OUG nr. 46/2022, avizul emis de CSAT are caracter obligatoriu, iar termenul pentru emiterea acestuia este de 90 de zile de la momentul sesizării.

Comisia pentru Examinarea Investițiilor Străine Directe își reafirmă și în acest context angajamentul de a acționa cu profesionalism, imparțialitate și rigoare, în conformitate cu legislația națională și obligațiile internaționale ale statului român, pentru protejarea securității naționale a României.”, a transmis CEISD într-un comunicat.

Bogdan Chirițoiu: „România are responsabilitatea de a se asigura că există mecanisme eficiente de protecție a securității naționale”

Responsabilii statului român cu atribuții în verificarea legalității investițiilor străine au solicitat acționarului Grupului MVM, care nu este altul decât statul ungar, clarificări cu privire la înțelegerea încheiată cu nemții de la E.ON pentru cumpărarea segmentului de furnizare deținut în prezent în România, conform informațiilor obținute din piață de reporterul Gândul și confirmate de Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței, entitatea care asigură secretariatul Comisiei pentru Examinarea Investițiilor Străine Directe (CEISD).

Acordul dintre Grupul MVM și E.ON, semnat pe 16 decembrie, a oficializat anunțul privind intenția companiei germane exprimată în urmă cu câteva luni de a ieși de pe piața de furnizare din România, dar acesta nu poate fi finalizat fără toate avizele din partea statului român. Acordul prevedea achiziția de către Grupul MVM, deținut de statul ungar, a cotei de 68% deținută de E.ON din E.ON Energie România și cota de 98% din E.ON Assist Complet.

E.ON Energie România este o companie de furnizare de energie electrică și gaze naturale care are în România aproximativ 3,4 milioane de clienți. Potrivit unor surse apropiate situației, citate la momentul anunțării acordului de e-nergia.ro, valoarea tranzacției este de circa 205 milioane de euro.

„Operațiunea menționată se află în procedură de cercetare detaliată în cadrul Comisiei pentru Examinarea Investițiilor Străine Directe (CEISD). Această procedură presupune solicitarea de clarificări și informații suplimentare pentru a putea realiza o analiză corectă din punctul de vedere al securității naționale”, a declarat președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, la solicitarea Gândul în iulie anul acesta.

Potrivit demnitarului, România a instituit CEISD ca urmare a obligațiilor asumate prin Regulamentul (UE) 2019/452, care a creat un cadru european pentru cooperarea între statele membre și Comisia Europeană în domeniul examinării investițiilor străine.

„În calitate de stat membru al NATO și al Uniunii Europene, precum și de partener strategic al SUA și al altor aliați, România are responsabilitatea de a se asigura că există mecanisme eficiente de protecție a securității naționale și de prevenire a riscurilor care pot afecta ordinea publică, reziliența economică și autonomia strategică”, a precizat șeful Consiliului Concurenței.

