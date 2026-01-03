Prima pagină » Social » Adio, trotinete electrice în România?! Amenzi usturătoare de 2.000 lei, în 2026

03 ian. 2026, 15:00, Social
Trotinetele electrice intră oficial în „vizorul” Poliției. Amenzi usturătoare și obligații noi pentru utilizatori! De asemenea, RCA-ul poate fi costisitor la o simplă trotinetă electrică, scrie stiridecluj.ro.

Se schimbă „jocul” pentru cei care au trotinete electrice ce depășesc viteza de 25 km/h și au o masă mai mare de 25 kg. Polițiștii rutieri pot aplica sancțiuni usturătoare, pentru nereguli.

Trotineta nu mai este un „moft”

Polițiștii pot verifica RCA-ul trotinetei electrice în trafic. Lipsa documentului aduce amenzi cuprinse între 1.000 și 2.000 de lei, sancțiuni care se aplică deja de la 13 decembrie 2025.

Orice vehicul cu propulsie proprie, care are o viteză maximă constructivă de peste 25 km/h sau o masă mai mare de 25 kg, trebuie să fie asigurată cu RCA.

Prețurile unui RCA pentru trotineta electrică variază între 200 și 500 de lei pe an. În privința bicicletelor electrice, lucrurile sunt mai simple: nu este nevoie de RCA, deoarece toți producătorii sunt obligați să limiteze asistența electrică la 25 km/h.

Mai mult, potrivit Codului Rutier, trotinetele electrice care depășesc 25 km/h sunt încadrate la categoria mopede conduse în picioare și utilizatorii au nevoie de permis de conducere. Astfel, circulația este permisă doar pe străzile unde limita de viteză este de maximum 50 km/h.

