Victor Ponta: ”Administrația Donald Trump are meritul de a fi renunțat la ipocrizie: își anunță prioritățile și interesele și le pune în practică”

03 ian. 2026, 15:16, Actualitate
Victor Ponta a reacționat pe rețelele de socializare după ce Donald Trump a anunțat capturarea președintelui venezuelean Nicolas Maduro și a soției sale, Cilia Flores, acuzați de „narcoterorism” și care urmează să fie judecați în SUA. Fostul premier român a vorbit despre realitățile politicii internaționale și despre „ipocrizia” liderilor europeni și americani.

În mesajul său, Victor Ponta a subliniat că „Donald Trump a anunțat și și-a asumat ceea ce urma să facă în Venezuela și a pus în practică. Realpolitik”, a scris Victor Ponta, pe pagina sa de Facebook.

Ponta susține că politica internațională „a fost întotdeauna despre putere, interes național, ambiții politice, «pești mari și pești mici»”.

Fostul premier a remarcat o evoluție în ultimii ani a liderilor europeni și americani, în opinia sa, România este un „adevărat poligon de încercare pentru tot ceea ce este mai nociv în acest sistem al ipocriziei”.

„Din păcate, în ultimii ani, liderii europeni și americani (mai ales cei democrați) au devenit simpli promotori ai ipocriziei și ai dublei măsuri.”

Meritul administrației Trump și lupta pentru interese naționale

Ponta apreciază că administrația Donald Trump a fost sinceră în ceea ce privește interesele sale, însă, în același timp, a criticat conducerea Uniunii Europene și situația din România: Administrația Donald Trump are meritul de a fi renunțat la ipocrizie: își anunță prioritățile și interesele și le pune în practică în mod deschis și decisiv. Uniunea Europeană se află încă sub dominația unei oligarhii politice care are ca singură «valoare» ipocrizia și dubla măsură. Iar România, mai mult decât orice altă țară din Europa, este condusă de o rețea de ipocriți care enunță sloganuri pompoase, îneacă țara în propagandă, manipulează și controlează prin ONG-uri și «mișcări civice», dar urmăresc interese egoiste și mioape, care le umplu lor și patronilor lor buzunarele, sărăcind românii și blocând orice tentativă de dezvoltare națională.

În final, Ponta spune că deși nu mai speră într-o revenire a Europei și României la principii și valori, continuă să lupte „să scăpăm de rețeaua de ipocrizie care ne-a capturat țara și ne controlează viețile și destinul” și „să văd că și România poate avea din nou lideri politici capabili să apere interesul național legitim”

Cele mai noi