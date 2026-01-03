Prima pagină » Video » Trei vulpi au fost surprinse de camerele de supraveghere ale Muzeului Antipa:”Fauna sălbatică se adaptează la transformările mediului create de om”

Trei vulpi au fost surprinse de camerele de supraveghere ale Muzeului Antipa:”Fauna sălbatică se adaptează la transformările mediului create de om”

Oana Zvobodă
03 ian. 2026, 15:19, Video

Trei vulpi au fost surprinse de camerele de supraveghere ale Muzeului Antipa. Imaginile au fost publicate de reprezentanții instituției care au apreciat evenimentul ca o oportunitate de educaţie ştiinţifică privind biodiversitatea urbană.

”În această dimineaţă, camerele de supraveghere ale Muzeului Naţional de Istorie Naturală «Grigore Antipa» au surprins prezenţa a trei vulpi în zona exterioară a muzeului, situat în centrul Bucureştiului”, anunţă reprezentanmţii muzeului.

În marile oraşe europene, vulpea este una dintre speciile sălbatice cu cea mai mare capacitate de adaptare.

”Prezenţa acestor animale este un semnal clar că fauna sălbatică se adaptează la transformările mediului create de om. Este un subiect de ecologie urbană care poate fi explicat şi înţeles, fără să-l privim cu teamă”, a declarat dr. Luis Popa, directorul Muzeului Antipa.

Specialiştii unităţii monitorizează fenomenul şi îl tratează ca pe o oportunitate de educaţie ştiinţifică privind biodiversitatea urbană.

Vulpile invadează străzile Capitalei

În ultima perioadă, locuitorii Capitalei au început să observe din ce în ce mai des vulpi în diferite cartiere ale orașului. Aceste animale sălbatice apar în grădinile blocurilor și pe terenurile virane, iar prezența lor devine tot mai frecventă.

Prezența vulpilor în orașe nu este un fenomen unic pentru București. În Londra, de exemplu, trăiesc aproximativ 10.000 de vulpi, echivalentul populației comunei Mogoșoaia din România. Datorită expansiunii urbane și a dispariției câinilor maidanezi, vulpile s-au adaptat vieții în oraș.

Oamenii de știință au observat chiar modificări la vulpile urbane față de cele care trăiesc în sălbăticie. Acestea au un creier mai mic deoarece nu mai sunt nevoite să dezvolte strategii complexe de vânătoare. În schimb, craniul lor a devenit mai puternic pentru a putea rupe ambalaje și garduri, iar blana este mai scurtă, facilitând adăpostirea în mediul urban.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

VULPILE invadează străzile Capitalei/ Ce spun experții despre acest fenomen

A crescut numărul bucureștenilor mușcați de vulpi. Medicul Adrian Marinescu: Rabia este sută la sută mortală

Armata SUA l-a capturat pe Maduro al Venezuelei și l-a scos din țară cu soția, la ordinul lui Trump. Procurorul general SUA anunță că Maduro și soția au fost deja puși sub acuzare pentru „narcoterorism”. Vor fi judecați în America în curând

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Deputatul Bogdan Velcescu cere explicaţii: „Alo, domnu’ Nicuşor, domnu’ Bolojan, de ce nu vă puneţi voi impozit şi pe datoriile noastre!?”
16:44
Deputatul Bogdan Velcescu cere explicaţii: „Alo, domnu’ Nicuşor, domnu’ Bolojan, de ce nu vă puneţi voi impozit şi pe datoriile noastre!?”
VIDEO Imagini revoltătoare cu un bărbat din Sectorul 3 care distruge căsuțele pisicilor fără stăpân: „Ce minte și ce inimă să ai în tine să faci așa ceva?”
13:39
Imagini revoltătoare cu un bărbat din Sectorul 3 care distruge căsuțele pisicilor fără stăpân: „Ce minte și ce inimă să ai în tine să faci așa ceva?”
ULTIMA ORĂ Imagini cu un autobuz blocat în zăpadă, la Braşov. Mai mulţi călători încearcă să-l tragă din nămeţi cu mâinile goale
12:06
Imagini cu un autobuz blocat în zăpadă, la Braşov. Mai mulţi călători încearcă să-l tragă din nămeţi cu mâinile goale
BREAKING NEWS 🚨 Donald Trump povestește operațiunea capturării familiei Maduro, noaptea, din dormitorul Palatului din Caracas, către forțele speciale SUA: „Erau într-o fortăreață, aveau uși de oțel. Am vrut să le aruncăm în aer. Am urmărit totul. Un elicopter SUA a fost lovit”. Familia Maduro a fost pusă deja sub acuzare în SUA pentru „narcoterorism”. Dezvăluire NYTimes: CIA a avut o sursă în guvernul lui Maduro care a ajutat SUA să-l găsească. Maduro va fi adus la New York. Ultimele evoluții și imagini, pe Gândul
09:34
🚨 Donald Trump povestește operațiunea capturării familiei Maduro, noaptea, din dormitorul Palatului din Caracas, către forțele speciale SUA: „Erau într-o fortăreață, aveau uși de oțel. Am vrut să le aruncăm în aer. Am urmărit totul. Un elicopter SUA a fost lovit”. Familia Maduro a fost pusă deja sub acuzare în SUA pentru „narcoterorism”. Dezvăluire NYTimes: CIA a avut o sursă în guvernul lui Maduro care a ajutat SUA să-l găsească. Maduro va fi adus la New York. Ultimele evoluții și imagini, pe Gândul
UTILE Centrul Infotrafic: se circulă în condiții de iarnă pe mai multe autostrăzi și drumuri naționale
08:39
Centrul Infotrafic: se circulă în condiții de iarnă pe mai multe autostrăzi și drumuri naționale
FLASH NEWS Misiune umanitară a Forțelor Aeriene Române în Elveția. Șase pacienți răniți în club, transportați la un spital din Paris cu o aeronavă C-27J Spartan
21:41
Misiune umanitară a Forțelor Aeriene Române în Elveția. Șase pacienți răniți în club, transportați la un spital din Paris cu o aeronavă C-27J Spartan
Mediafax
Descoperire istorică în medicină: Cercetătorii au creat un plămân uman „care respiră” pe un cip, din celulele unei singure persoane
Digi24
Prima reacție a Rusiei după ce Donald Trump a ordonat atacul asupra Venezuelei
Cancan.ro
Cel mai ieftin oraș din România în 2026. O garsonieră se închiriază cu doar 31€ (160 lei) pe lună
Prosport.ro
Nepotul lui Țiriac, devastat! Se cunoștea cu prima victimă a incendiului din Elveția
Adevarul
Câți bani a făcut un șofer român de Bolt și Uber în noaptea de Revelion: „Concluzia o trageți voi, dacă a meritat sau nu”
Mediafax
Se circulă în condiții de iarnă pe mai multe autostrăzi și drumuri naționale
Click
Surpriză în topul celor mai frumoase plaje din lume în 2026. Locul al doilea este ocupat de o destinație aflată la câteva ore de România
Digi24
Ce acuzații le aduc Statele Unite lui Maduro și soției sale. „Vor înfrunta întreaga furie a justiției americane””
Cancan.ro
Laura Cosoi, ÎNSĂRCINATĂ pentru a 5-a oară! A făcut anunțul de ziua ei de naștere
Ce se întâmplă doctore
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat când au văzut-o
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Cea mai scumpă Dacia Bigster. Transformare radicală pentru cel mai nou SUV din gama Dacia
Descopera.ro
Leacuri de mahmureală: Cum faci să elimini alcoolul repede?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Descopera.ro
Un păianjen cu trăsături unice, nemaivăzute până acum, a fost găsit în Maroc

Cele mai noi