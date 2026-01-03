Trei vulpi au fost surprinse de camerele de supraveghere ale Muzeului Antipa:”Fauna sălbatică se adaptează la transformările mediului create de om”

Trei vulpi au fost surprinse de camerele de supraveghere ale Muzeului Antipa. Imaginile au fost publicate de reprezentanții instituției care au apreciat evenimentul ca o oportunitate de educaţie ştiinţifică privind biodiversitatea urbană.

”În această dimineaţă, camerele de supraveghere ale Muzeului Naţional de Istorie Naturală «Grigore Antipa» au surprins prezenţa a trei vulpi în zona exterioară a muzeului, situat în centrul Bucureştiului”, anunţă reprezentanmţii muzeului.

În marile oraşe europene, vulpea este una dintre speciile sălbatice cu cea mai mare capacitate de adaptare.

”Prezenţa acestor animale este un semnal clar că fauna sălbatică se adaptează la transformările mediului create de om. Este un subiect de ecologie urbană care poate fi explicat şi înţeles, fără să-l privim cu teamă”, a declarat dr. Luis Popa, directorul Muzeului Antipa.

Specialiştii unităţii monitorizează fenomenul şi îl tratează ca pe o oportunitate de educaţie ştiinţifică privind biodiversitatea urbană.

Vulpile invadează străzile Capitalei

În ultima perioadă, locuitorii Capitalei au început să observe din ce în ce mai des vulpi în diferite cartiere ale orașului. Aceste animale sălbatice apar în grădinile blocurilor și pe terenurile virane, iar prezența lor devine tot mai frecventă.

Prezența vulpilor în orașe nu este un fenomen unic pentru București. În Londra, de exemplu, trăiesc aproximativ 10.000 de vulpi, echivalentul populației comunei Mogoșoaia din România. Datorită expansiunii urbane și a dispariției câinilor maidanezi, vulpile s-au adaptat vieții în oraș.

Oamenii de știință au observat chiar modificări la vulpile urbane față de cele care trăiesc în sălbăticie. Acestea au un creier mai mic deoarece nu mai sunt nevoite să dezvolte strategii complexe de vânătoare. În schimb, craniul lor a devenit mai puternic pentru a putea rupe ambalaje și garduri, iar blana este mai scurtă, facilitând adăpostirea în mediul urban.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

VULPILE invadează străzile Capitalei/ Ce spun experții despre acest fenomen

A crescut numărul bucureștenilor mușcați de vulpi. Medicul Adrian Marinescu: Rabia este sută la sută mortală

Armata SUA l-a capturat pe Maduro al Venezuelei și l-a scos din țară cu soția, la ordinul lui Trump. Procurorul general SUA anunță că Maduro și soția au fost deja puși sub acuzare pentru „narcoterorism”. Vor fi judecați în America în curând