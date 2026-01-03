Prima pagină » Actualitate » Presa franceză face noi dezvăluiri despre patronii barului în care au murit cel puțin 47 de persoane. Moretti a fost implicat într-un caz de răpire

Nicolae Oprea
03 ian. 2026, 14:58, Actualitate
Jacques Moretti și soția sa, Jessica, cetățenii francezi care dețineau localul din Elveția în care au murit cel puțin 47 de persoane, au fost interogați vineri. Potrivit presei franceze, Jacques Moretti este cunoscut autorităților franceze pentru probleme cu justiția, și ar fi fost implicat în cazuri de proxenetism și răpire, în urmă cu mai mulți ani.

Vineri, 2 ianuarie, patronul barului groazei din Elveția, în vârstă de 49 de ani, de origine corsicană, și soția sa, Jessica, care administra și ea localul, au fost interogați, potrivit procurorului general al cantonului Valais, scrie presa franceză.

Conform informațiilor deținute de Le Parisien, Jacques Moretti nu este străin sistemului judiciar francez. Este cunoscut pentru cazuri de proxenetism care datează de aproximativ douăzeci de ani, precum și pentru un caz de răpire și sechestrare de acum aproximativ treizeci de ani, și chiar a fost închis în Savoie.

Cu toate acestea, potrivit unei surse din Poliție, el nu a mai aparținut „spectrului crimei organizate” de atunci, relatează sursa citată.

Ce spune proprietarul barului care a luat foc în Elveția despre controale: „A fost inspectat de 3 ori în 10 ani”

Patronul locației din stațiunea elvețiană, unde au murit 47 de persoane și peste 100 au fost rănite, spune că locația a fost inspectată „de 3 ori în 10 ani”.

Jacques Moretti, proprietarul barului Le Constellation din stațiunea elvețiana Crans-Montana, a declarat pentru presa franceză că „totul a fost făcut conform standardelor și reglementărilor”. În momentul incendiului, acesta se afla într-unul dintre celelalte două localuri pe care le deține cu soția sa. Jessica Moretti a fost prezentă la petrecerea de Anul Nou la momentul izbucnirii incendiului și a suferit arsuri la un braț.

Cine sunt proprietarii barului din Crans-Montana. Cuplul francez a transformat un local abandonat într-un punct de atracție din Alpi

Catastrofa din Elveția. Ultimele imagini publicate de Gândul cu momente de infern. Bilanț provizoriu: 47 morți, 115 răniți

