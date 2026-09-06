Retailerul olandez Action, cunoscut pentru oferta de produse la prețuri reduse, își continuă dezvoltarea pe piața din România și pregătește deschiderea unor noi magazine. Compania recrutează în această perioadă personal pentru mai multe unități, potrivit Economica.net.

Action a ajuns la 26 de magazine deschise în România de la intrarea pe piața locală, în 2025. Printre orașele în care compania își extinde prezența se numără Cluj-Napoca, Brăila și Curtea de Argeș, iar un nou magazin este pregătit și în apropiere de Iași.

Salarii, în funcție de localitate

Pentru postul de manager adjunct de magazin, compania oferă salarii nete diferite în funcție de localitate. În zona Iași, remunerația este cuprinsă între 4.300 și 4.500 de lei net pe lună, în timp ce la Cluj-Napoca salariul ajunge la 4.400-4.600 de lei.

La Curtea de Argeș, un manager adjunct poate primi între 4.100 și 4.300 de lei net lunar, iar în Brăila oferta este cuprinsă între 4.000 și 4.200 de lei net pe lună.

Pe lângă salariu, pachetul de beneficii include asigurare medicală privată, 22 de zile de concediu anual și bonuri de masă în valoare de 40 de lei pe zi, precum și alte beneficii oferite de companie.

Retailerul Action este prezent în mai multe țări europene și își bazează modelul de business pe o gamă largă de produse nealimentare comercializate la prețuri reduse. Compania promovează o ofertă de aproximativ 1.500 de produse cu prețuri sub 5 lei și introduce în mod constant articole noi în magazine.