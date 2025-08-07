Actorul Dean Cain, cunoscut pentru rolul din serialul TV „Lois & Clark: The New Adventures of Superman”, devine agent ICE: „Vreau să protejez ţara”

Celebrul actor Dean Cain, care l-a interpretat pe Superman în serialul TV „Lois & Clark: The New Adventures of Superman” între 1993 şi 1997, a declarat că urmează să fie înrolat ca agent al agenţiei americane ICE (Immigration and Customs Enforcement/Agenția pentru Imigrări și Vămi).

Cain a declarat, într-un interviu acordat postului Fox News, că a fost contactat de oficiali ai agenţiei după ce a promovat public o campanie de recrutare şi că urmează să depună jurământul „cât de curând”.

„Sunt deja adjunct de şerif şi ofiţer de poliţie în rezervă. Nu am făcut parte din ICE până acum, dar după ce am publicat videoclipul de recrutare, interesul a explodat”, a afirmat actorul.

El a mai precizat că îşi asumă acest rol pentru a contribui la „protejarea ţării” şi speră că şi alţi foşti ofiţeri vor urma exemplul său de acum.

Anunţul său vine în contextul unei campanii de recrutare agresive lansate de ICE, care vizează angajarea a 10.000 de noi persoane, inclusiv ofiţeri de deportare, avocaţi şi investigatori criminali.

Agenţia are deja 20.000 de angajaţi şi birouri în 400 de locaţii din SUA, primin peste 80.000 de aplicaţii de la lansarea campaniei în iulie, potrivit Mediafax.