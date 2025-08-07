Prima pagină » Actualitate » Actorul Dean Cain, cunoscut pentru rolul din serialul TV „Lois & Clark: The New Adventures of Superman”, devine agent ICE: „Vreau să protejez ţara”

Actorul Dean Cain, cunoscut pentru rolul din serialul TV „Lois & Clark: The New Adventures of Superman”, devine agent ICE: „Vreau să protejez ţara”

07 aug. 2025, 20:23, Diverse
Actorul Dean Cain, cunoscut pentru rolul din serialul TV „Lois & Clark: The New Adventures of Superman”, devine agent ICE: „Vreau să protejez ţara”
Actorul Dean Cain

Celebrul actor Dean Cain, care l-a interpretat pe Superman în serialul TV „Lois & Clark: The New Adventures of Superman” între 1993 şi 1997, a declarat că urmează să fie înrolat ca agent al agenţiei americane ICE (Immigration and Customs Enforcement/Agenția pentru Imigrări și Vămi).

Cain a declarat, într-un interviu acordat postului Fox News, că a fost contactat de oficiali ai agenţiei după ce a promovat public o campanie de recrutare şi că urmează să depună jurământul „cât de curând”.

„Sunt deja adjunct de şerif şi ofiţer de poliţie în rezervă. Nu am făcut parte din ICE până acum, dar după ce am publicat videoclipul de recrutare, interesul a explodat”, a afirmat actorul.

El a mai precizat că îşi asumă acest rol pentru a contribui la „protejarea ţării” şi speră că şi alţi foşti ofiţeri vor urma exemplul său de acum.

Anunţul său vine în contextul unei campanii de recrutare agresive lansate de ICE, care vizează angajarea a 10.000 de noi persoane, inclusiv ofiţeri de deportare, avocaţi şi investigatori criminali.

Agenţia are deja 20.000 de angajaţi şi birouri în 400 de locaţii din SUA, primin peste 80.000 de aplicaţii de la lansarea campaniei în iulie, potrivit Mediafax.

Mediafax
Surpriză în moștenirea lui Ion și Nina Iliescu: Cui îi va rămâne de fapt vila de pe Strada Moliere
Digi24
Nicușor Dan, marele absent de la înmormântarea lui Ion Iliescu. Unde a fost președintele în timpul funeraliilor
Cancan.ro
Cum a apărut Viorica Dăncilă la priveghiul lui Ion Iliescu? Toate privirile s-au întors către ea
Prosport.ro
Fortăreața de lux pe care Halep a plătit 600.000 de euro. Cum arată în detaliu vila campioanei
Adevarul
Val de disponibilizări la stat. Ce prevede al doilea pachet de austeritate
Mediafax
Cum arată vila de protocol în care va locui Traian Băsescu? Locuința se află aproape de fostul sediu PDL
Click
Tragedia cumplită din familia lui Ion Iliescu. Povestea dramatică a fost marturisită chiar de fostul președinte: „A făcut infarct și a murit acolo”
Wowbiz
Detaliul observat pe crucea lui Ion Iliescu! Lipsa de pe simbolul funerar face lumină în tot ceea ce s-a speculat despre fostul președinte al României
Antena 3
De ce nu a participat Nicușor Dan la funeraliile lui Ion Iliescu? Surse: El a stat în biroul din Palatul Cotroceni
Digi24
„Știți câte lucruri spun bărbații, doar ca să arate cât de tari sunt ei?” Budanov laudă prostituatele recrutate de spionajul ucrainean
Cancan.ro
Nina nu va participa la înmormântarea lui Ion Iliescu. Care este motivul
Ce se întâmplă doctore
Boala care îi face viața un coșmar Mădălinei Ghenea! Trece prin momente grele: „Nu pot mânca aproape nimic”
observatornews.ro
25.000 de oameni la catafalcul Regelui Mihai şi 1.000 la Ion Iliescu. Explicaţia unui istoric
StirileKanalD
A murit Rodica Coposu, cea mai mică soră a lui Corneliu Coposu: "Era veșnic surâzătoare"
KanalD
Mihaela Rădulescu, video emoționant cu Felix Baumgartner, la 3 săptămâni de la moartea regretatului parașutist: „L-am făcut cel mai fericit...”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Dacă a expirat permisul de 10 ani, trebuie să repeți școala de șoferi?
Descopera.ro
Mormânt vechi de 1.000 de ani RESCRIE istoria
Capital.ro
Liviu Dragnea, furios. S-a declanșat scandalul după moartea lui Ion Iliescu: N-au vrut, n-au putut…
Evz.ro
Ion Iliescu, mesaj - testament pentru Nicușor Dan. Ce a făcut președintele, în ziua înmormântării fostului șef de stat
A1
Nina Iliescu nu a participat la înmormântarea soțului său, Ion Iliescu. De ce a lipsit și de ce a fost chemat medicul de urgență
Stirile Kanal D
Tragedie în excursie! 5 fete au murit pe loc într-un accident crunt ????
Kfetele
FOTO Mihaela Rădulescu, imagini neștiute cu Felix Baumgartner: „L-am făcut pe acest om cel mai fericit dintotdeauna și el a făcut la fel pentru mine”
RadioImpuls
Felix Baumgartner, într-o ipostază rară! Imaginile postate de Mihaela Rădulescu la o săptămână de la înmormântarea sportivului: ”Voi lupta pentru tine, iubirea mea”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip din Vaslui către iubita lui: – Iubito, am ceva super pentru diseară!
Descopera.ro
Ce au aflat cercetătorii după ce au readus la viață genomul gripei spaniole?