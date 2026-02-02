Prima pagină » Actualitate » Actorul Gerardo Taracena, cunoscut mai ales pentru rolul său din serialul „Narcos: Mexico”, a murit la vârsta de 55 de ani

Actorul Gerardo Taracena, cunoscut mai ales pentru rolul său din serialul „Narcos: Mexico”, a murit la vârsta de 55 de ani

02 feb. 2026, 18:46, Actualitate
Actorul Gerardo Taracena, cunoscut mai ales pentru rolul său din serialul „Narcos: Mexico”, a murit la vârsta de 55 de ani
Galerie Foto 2
Actorul Gerardo Taracena / FOTO - Profimedia

Celebrul actor Gerardo Taracena, cunoscut mai ales pentru rolul său din serialul „Narcos: Mexico”, a murit la vârsta de 55 de ani.

Moartea sa a fost anunțată de sindicatul actorilor din Mexic, CinetecaMexico, dar nu a fost dezvăluită cauza decesului, potrivit publicației Metro.

GERARDO TARACENA in NARCOS: MEXICO, 2018, directed by ALEJANDRA MARQUEZ ABELLA, AMAT ESCALANTE, ANDRES BAIZ, JOSEF KUBOTA WLADYKA, LUIS ORTEGA and WAGNER MOURA. Copyright Gaumont Télévision / Netflix.,Image: 777144281, License: Rights-managed, Restrictions: Editorial use only. No merchandising or book covers. This is a publicly distributed handout. Access rights only, no license of copyright provided., Model Release: no, Credit line: Gaumont Télévision - Netflix - Album / Album / Profimedia

Actorul Gerardo Taracena / FOTO – Profimedia

„Asociația Națională a Actorilor regretă profund plecarea colegului nostru Gerardo Taracena. Ne alăturăm durerii simțite de familia, prietenii și comunitatea artistică. Prezența sa și puterea interpretărilor sale au lăsat o amprentă de neșters asupra cinematografiei și teatrului, atât în Mexic, cât și în Statele Unite”, a transmis Asociația pe Instagram.

Gerardo Taracena – scurtă biografie

Născut în Mexico City, actorul Gerardo Taracena a avut o carieră de peste 30 de ani. A devenit cunoscut în 2006, jucând rolul personajului negativ Middle Eye în filmul „Apocalypto” al lui Mel Gibson.

Apoi, printre numeroasele sale roluri se numără și „Texas Rising”, serialul „Queen of the South”, „Sound of Freedom” și „Private Perez”.

Dar, în ultimii ani, a fost cunoscut pentru rolul lui Pablo Acosta din „Narcos: Mexico”, serialul polițist de succes în care au jucat și Diego Luna și Michael Peña, iar interpretările sale au fost apreciate de mulți fani.

  • „A fost un personaj negativ remarcabil în Apocalypto. Odihnește-te în pace”, a scris utilizatorul Nidavelir pe Reddit.
  • „A interpretat rolul meu preferat în Narcos (Pablo Acosta, cowboy-ul cu mustață) și l-am adorat în Apocalypto”, a adăugat un alt utilizator, potrivit Știrilor Pro TV.

Autorul mai recomandă:

Star hollywoodian din filmele cu gangsteri, la un GRĂTAR în Popești Leordeni/ Luis Guzman a vrut „un grătar d-ală corect”

Rețeaua „Narcos de Mănăștur”, destructurată de DIICOT. Opt traficanți de DROGURI din Cluj, luați pe sus de „mascați”

Netflix, serialul și scandalul! Familia traficantei Griselda Blanco o dă în judecată pe Sofia Vergara

Nu e Apocalypto! E mult mai mult și mai terifiant: DESCOPERIREA URIAȘĂ care întrece orice imaginație

Recomandarea video

Citește și

DEZVĂLUIRI Pandemia COVID 19, anticipată de Jeffrey Epstein? Miliardarul și Corina Tarniță lucrau la modelarea matematică a evoluției virusurilor încă din 2009
18:22
Pandemia COVID 19, anticipată de Jeffrey Epstein? Miliardarul și Corina Tarniță lucrau la modelarea matematică a evoluției virusurilor încă din 2009
ULTIMA ORĂ Lovitură pentru fostul procuror DNA. Mircea Negulescu va rămâne exclus din magistratură 
18:20
Lovitură pentru fostul procuror DNA. Mircea Negulescu va rămâne exclus din magistratură 
ANALIZĂ Lovitură direct în plex pentru PRO TV. Televiziunea s-a prăbușit în 2025, conform rapoartelor de audiență
18:11
Lovitură direct în plex pentru PRO TV. Televiziunea s-a prăbușit în 2025, conform rapoartelor de audiență
MEDIA Schimbări majore în grila Antena3 CNN. Jurnaliști cunoscuți dispar definitiv de pe ecran, alții sunt mutați în weekend. Cum va arăta noua grilă a televiziunii de știri
17:55
Schimbări majore în grila Antena3 CNN. Jurnaliști cunoscuți dispar definitiv de pe ecran, alții sunt mutați în weekend. Cum va arăta noua grilă a televiziunii de știri
STATISTICĂ Care sunt cele mai urmărite posturi TV în România în acest moment și câți oameni se uită 
17:44
Care sunt cele mai urmărite posturi TV în România în acest moment și câți oameni se uită 
ANUNȚ Anunțul momentului în televiziune. Denise Rifai a semnat cu Antena 1 și vine cu un nou format de emisiune: ”A venit vremea pentru o schimbare”
17:29
Anunțul momentului în televiziune. Denise Rifai a semnat cu Antena 1 și vine cu un nou format de emisiune: ”A venit vremea pentru o schimbare”
Mediafax
Circulația mașinilor, îngreunată de ninsoare în mai multe regiuni. Un utilaj de deszăpezire și un microbuz s-au lovit pe DN6 / Ninsori abundente în Oltenia
Digi24
„Cea mai mare piață pentru prădători și pedofili”. Meta, în fața unui proces istoric pentru acuzații de exploatare a copiilor
Cancan.ro
Totul despre Corina Tarniță, românca din dosarele Epstein. Ce domenii interesante predă la Universitatea Princeton
Prosport.ro
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
Adevarul
O româncă are trei joburi ca să își poată plăti ratele. „Mai am 14 ani luni până când scap de ultima”
Mediafax
Trump despre Premiile Grammy: cele mai proaste, un gunoi. Despre prezentator: un ratat total
Click
La ce vârstă începe creierul să îmbătrânească accelerat. Ce spun specialiștii
Digi24
Un stejar contemporan cu regele Ludovic al XIV-lea, tăiat în Franţa: „Povestea nu se oprește aici”
Cancan.ro
Ce i-a șoptit Marina Dina lui Cristian Boureanu, imediat după ce politicianul a eliminat-o de la Survivor: Ne…
Ce se întâmplă doctore
O recunoști? Cum arată Emma Bunton, Baby Spice, la 50 de ani, după ani departe de lumina reflectoarelor
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
A intrat cu Tesla Cybertruck în România și a rămas fără permis în câteva ore!
Descopera.ro
Ce spune știința despre oamenii cărora le plac cârciumile?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de două ori, de trei, de patru…
Descopera.ro
Care este cel mai apropiat punct de stele de pe Pământ? Răspunsul s-ar putea să te surprindă!
ULTIMA ORĂ Ședința PNL în care Bolojan își joacă funcția a început cu scântei. Rareș Bogdan s-a năpustit din nou asupra premierului: Bolojan trebuie să atragă investitori, nu să-i alunge / Trebuie să aducem investitori, nu să creștem taxele
18:36
Ședința PNL în care Bolojan își joacă funcția a început cu scântei. Rareș Bogdan s-a năpustit din nou asupra premierului: Bolojan trebuie să atragă investitori, nu să-i alunge / Trebuie să aducem investitori, nu să creștem taxele
NEWS ALERT Rareș Bogdan l-a luat în vizor și pe Nicușor Dan: „Nu am avut pe nimeni nici la Davos” / „Am pierdut enorm că nu am fost acolo”
18:34
Rareș Bogdan l-a luat în vizor și pe Nicușor Dan: „Nu am avut pe nimeni nici la Davos” / „Am pierdut enorm că nu am fost acolo”
FLASH NEWS Elon Musk se află în discuții avansate pentru a combina SpaceX și xAI. Antreprenorul miliardar vrea să mute centrele de date pe orbită
17:50
Elon Musk se află în discuții avansate pentru a combina SpaceX și xAI. Antreprenorul miliardar vrea să mute centrele de date pe orbită
CONTROVERSĂ Cele mai extravagante ținute de la Gala premiilor Grammy: Cum au apărut pe covorul roșu staruri precum Lady Gaga, Chappell Roan și Gesaffelstein
17:34
Cele mai extravagante ținute de la Gala premiilor Grammy: Cum au apărut pe covorul roșu staruri precum Lady Gaga, Chappell Roan și Gesaffelstein
CINEMA Scandal la Hollywood pentru alegerea actriței care o portretizează pe Elena din Troia. Elon Musk îl atacă pe Nolan: “Ți-ai pierdut integritatea”
17:31
Scandal la Hollywood pentru alegerea actriței care o portretizează pe Elena din Troia. Elon Musk îl atacă pe Nolan: “Ți-ai pierdut integritatea”
INEDIT Ploaie cu iguane în sudul Floridei. Reptilele cad din copaci în timpul valului de frig 
17:27
Ploaie cu iguane în sudul Floridei. Reptilele cad din copaci în timpul valului de frig 

Cele mai noi

Trimite acest link pe