Ce este și când se folosește semnătura olografă 

Semnătura olografă se folosește zilnic pentru semnarea contractelor, cererilor și documentelo oficiale și se face manual pe hârtie. Ea oferă o valoare jurudică, confirmă identitatea semnăturii și este recunoscută de lege, chiar și în contextul dezvoltării accelerate a semnăturii electronice.

Ce reprezintă semnătura olografă

Semnătura olografă rămâne un element esențial pentru validarea documentelor oficiale. Ea este scrisă de mână, cu orice instrument de scris, pe hârtie, ea reprezintă unul dintre cele mai vechi forme de semnare a documentelor. Deși sunt și alternative moderne, semnătura tradițională continuă să fie preferată în multe situații pentru că oferă siguranță, caracter personal și recunoaștere legală, informează BZI.

Ea reprezintă forma clasică prin care o persoană își exprimă acordul asupra unui document. Ea este realizată manual, direct pe hârtie și reflectă stilul personal al semnatarului. Termenul provine din limba greacă și se referă la scrierea realizată integral de mâna autorului.

Avantajul principal al acesteia este unicitatea. Fiecare persoană are un mod difert de a se semna, iar asta face ca semnătura să fie greu de copiat. În cazul în care există dispute, ea poate fi analizată de experți pentru a se stabili autenticitatea documentului.

Legal, ea are o valoare juridică importantă în România. Legislația spune că documentele semnate de mână fac dovada până la proba contrară și confirmă consimțământul părților implicate. Este utilizată frecvent în contracte de muncă, contracte comerciale, declarații pe propria răspundere, acte notariale, cereri administrative sau alte documente oficiale.

Prin aplicarea semnăturii, o persoană își asumă conținutul documetului și consecințele acestuia. În multe situații, semnătura de mână este percepută ca o dovadă clară de seriozitate și implicare.

Diferența dintre semnătura olografă și cea electronică

Semnătura electronică a devenit o alternativă tot mai folosită. Ea permite semnarea documentelor online, fără a fi nevoie de prezența fizică sau de suport de hârtie. Cu toate acestea, semnătura olografă continuă să fie indispensabilă în multe domenii.

