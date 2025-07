Actorul Malcolm-Jamal Warner, cunoscut pentru rolul său din „The Cosby Show”, A MURIT la vârsta de 54 de ani

Actorul Malcolm-Jamal Warner, cunoscut pentru rolul Theo Huxtable în celebrul serial „The Cosby Show”, a murit la vârsta de 54 de ani.



Tragedia s-a petrecut în apropiere de Cocles, o plajă din provincia Limon, Costa Rica. Poliția a confirmat pentru ABC News că actorul de la Hollywood a fost prins de un curent oceanic puternic, iar cauza oficială a decesului a fost asfixia.

Warner, născut pe 18 august 1970 în Jersey City, New Jersey, a devenit cunoscut în întreaga lume pentru rolul lui Theo Huxtable din „The Cosby Show”, interpretare care i-a adus o nominalizare la premiul Emmy pentru cel mai bun actor în rol secundar într-o comedie.

În ultimii ani, actorul și regizorul veteran a continuat să fie activ în industria de divertiment, printre rolurile sale recente numărându-se cel al chirurgului AJ Austin, în serialul medical „The Resident”, de la Fox, dar și apariții în „Accused”, pe același canal TV.

Totodată, a jucat alături de Kyra Sedgwick în „Ten Days in the Valley” și l-a interpretat pe A.C. Cowlings în „American Crime Story: The People v. O.J. Simpson”.

A jucat și în sitcom-ul „Malcolm & Eddie”, vocea sa s-a auzit și în filmul de animație „Autobuzul școlar magic” și chiar și-a demonstrat talentul muzical, obținând și un premiu Grammy în 2015.

Dar a fost și regizor, lucrând chiar la mai multe episoade din „The Cosby Show”, „Fresh Prince of Bel-Air” și „Sesame Street”. A debutat și pe marele ecran în „Drop Zone” și a jucat în „Fools Gold”, alături de Matthew McConaughey și Kate Hudson.

Numele său a fost în onoarea lui Malcolm X și a pianistului de jazz Ahmad Jamal, iar cariera sa de peste 30 de ani în industria de divertiment l-a transformat dintr-un copil-actor într-o prezență respectată atât în fața, cât și în spatele camerelor.

Recent, el găzduit podcastul „Not All Hood”, iar cel mai recent episod al său a fost lansat în urmă cu doar trei zile. Malcolm-Jamal lasă în urmă o soție și o fiică.