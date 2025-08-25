Prima pagină » Actualitate » Actorul Mihai Călin, despre Sergiu NICOLAESCU: „Un nenorocit, un orgolios și un plin de el care a profitat enorm”

Actorul Mihai Călin, despre Sergiu NICOLAESCU: „Un nenorocit, un orgolios și un plin de el care a profitat enorm"

25 aug. 2025, 14:32
Actorul Mihai Călin, despre Sergiu NICOLAESCU: „Un nenorocit, un orgolios și un plin de el care a profitat enorm”

Într-o intervenție avută acum o lună, în București, la un eveniment organizat la Teatrul Apollo 111, actorul Mihai Călin a făcut o serie de afirmații extrem de dure despre fostul mare regizor Sergiu Nicolaescu.

„Un nenorocit”, l-a caracterizat Călin pe cel supranumit părintele filmelor istorice românești.

„A copiat filmele polițiste din Franța”

Afirmațiile făcute la Estivalul de teatru, pe 23 iulie, la Teatrul Apollo 111, din București, au apărut pe YouTube duminică, 24 august, pe canalul „Mergem la teatru”.

Vorbind în fața publicului, Mihai Călin a făcut referire și la influența filmelor lui Sergiu Nicolaescu asupra percepției istorice.

„Poporul român a învățat istoria de la Sergiu Nicolaescu, un nenorocit, un orgolios și un plin de el care a profitat enorm. A copiat filmele polițiste din Franța și din Italia din anii ‘70-‘80, a făcut protocronism și l-a ridicat în slăvi pe Ceaușescu, noul voievod, și am învățat și că Antonescu este unul dintre eroii neamului românesc”, a spus acesta.

În opinia sa, mareșalul Antonescu este un criminal de război:

„Antonescu este criminal de război, nu numai pentru că a omorât peste 200.000 de evrei în Transnistria, ci și pentru că din cauza lui au murit sute de mii de soldați români, el știind foarte bine că nu suntem pregătiți (n.r. – de război). A făcut-o pentru orgoliul lui și pentru că și-a dat cuvântul de militar lui Hitler”.

„E fascism”

Mai departe, Mihai Călin a criticat discursurile naționaliste și modul în care românii se raportează la propria istorie, afirmând că societatea trăiește „într-o minciună colectivă” prin care își alimentează ideea de superioritate.

„E un fel de minciună colectivă în care putem intra și ne putem minți că suntem tari și mari și puternici și buni și ospitalieri și credincioși și forțoși. Povestea asta că suntem tari și mari… mai degrabă ești critic și autocritic și lucid decât să te îmbeți. Apropo de AUR și toată povestea asta, noi suntem tari și mari și le dăm lecții, cum zice colegul meu Puric de ani de zile, le dăm lecții de spiritualitate Occidentului”, a declarat Mihai Călin.

„Nu-i creștinismul național, e fascism”, a concluzionat actorul.

