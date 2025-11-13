Actorul Mihai Dinvale a MURIT, la vârsta de 74 de ani. A lăsat în urmă o carieră de peste patru decenii dedicată artei teatrale și cinematografice

Actorul și regizorul Mihai Dinvale a murit, la vârsta de 74 de ani, a anunțat Radio România Cultural. Artistul lasă în urmă o carieră de peste patru decenii dedicată artei teatrale și cinematografice.

Mihai Dinvale rămâne o prezență marcantă în memoria scenei românești, fiind cunoscut pentru eleganța interpretărilor sale și pentru viziunea cu care a condus una dintre cele mai importante instituții de spectacol din Capitală, Teatrul Mic.

Mihai Dinvale – scurtă biografie

Mihai Dinvale s-a născut pe 26 decembrie 1950, la Târgu Mureș, urmând Liceul de Muzică din Timișoara, apoi Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” din București.

Actorul a devenit cunoscut publicului prin numeroase roluri pe scena Teatrului Mic, unde a jucat personaje diverse, de la eroi clasici la figuri contemporane, mereu cu aceeași rigoare artistică și sensibilitate.

De asemenea, a avut o activitate constantă și în film, participând la producții care au completat imaginea unui artist complex, atent la detalii și fidel profesiei sale.

În luna septembrie a anului 2014, Mihai Dinvale a fost numit director al Teatrului Mic, funcție în care a încercat să aducă un suflu nou instituției, echilibrând tradiția repertorială cu nevoile unui public aflat în continuă schimbare.

Mandatul său a fost marcat de preocuparea pentru calitatea artistică și de eforturile de a păstra Teatrul Mic ca un reper de coerență estetică și rigoare profesională, scrie sursa citată.

După ce a încheiat perioada de conducere, a rămas la fel de implicat în viața culturală, continuând să susțină ideea teatrului ca formă de educație și reflecție socială.

Dispariția lui Mihai Dinvale, o pierdere semnificativă pentru lumea artistică românească

Mihai Dinvale a fost un actor al nuanțelor, al echilibrului și al respectului față de text și public, iar prin rolurile sale, prin activitatea managerială și prin discreția care i-a însoțit mereu parcursul, a construit un model de profesionalism și devotament.

Moartea sa ne îndeamnă să reflectăm la locul pe care îl ocupă actorii-formatori și liderii de instituții culturale în societatea actuală….