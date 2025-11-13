Prima pagină » Actualitate » Actorul Mihai Dinvale a MURIT, la vârsta de 74 de ani. A lăsat în urmă o carieră de peste patru decenii dedicată artei teatrale și cinematografice

Actorul Mihai Dinvale a MURIT, la vârsta de 74 de ani. A lăsat în urmă o carieră de peste patru decenii dedicată artei teatrale și cinematografice

13 nov. 2025, 07:53, Actualitate
Actorul Mihai Dinvale a MURIT, la vârsta de 74 de ani. A lăsat în urmă o carieră de peste patru decenii dedicată artei teatrale și cinematografice
Actorul Mihai Dinvale / FOTO - Radio România Cultural

Actorul și regizorul Mihai Dinvale a murit, la vârsta de 74 de ani, a anunțat Radio România Cultural. Artistul lasă în urmă o carieră de peste patru decenii dedicată artei teatrale și cinematografice.

Mihai Dinvale rămâne o prezență marcantă în memoria scenei românești, fiind cunoscut pentru eleganța interpretărilor sale și pentru viziunea cu care a condus una dintre cele mai importante instituții de spectacol din Capitală, Teatrul Mic.

Mihai Dinvale  – scurtă biografie

Mihai Dinvale s-a născut pe 26 decembrie 1950, la Târgu Mureș, urmând Liceul de Muzică din Timișoara, apoi Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” din București.

Actorul a devenit cunoscut publicului prin numeroase roluri pe scena Teatrului Mic, unde a jucat personaje diverse, de la eroi clasici la figuri contemporane, mereu cu aceeași rigoare artistică și sensibilitate.

De asemenea, a avut o activitate constantă și în film, participând la producții care au completat imaginea unui artist complex, atent la detalii și fidel profesiei sale.

În luna septembrie a anului 2014, Mihai Dinvale a fost numit director al Teatrului Mic, funcție în care a încercat să aducă un suflu nou instituției, echilibrând tradiția repertorială cu nevoile unui public aflat în continuă schimbare.

Mandatul său a fost marcat de preocuparea pentru calitatea artistică și de eforturile de a păstra Teatrul Mic ca un reper de coerență estetică și rigoare profesională, scrie sursa citată.

După ce a încheiat perioada de conducere, a rămas la fel de implicat în viața culturală, continuând să susțină ideea teatrului ca formă de educație și reflecție socială.

Lili Sandu si Mihai Dinvale / FOTO - Mediafax Foto

Lili Sandu si Mihai Dinvale / FOTO – Mediafax Foto

Dispariția lui Mihai Dinvale, o pierdere semnificativă pentru lumea artistică românească

Mihai Dinvale a fost un actor al nuanțelor, al echilibrului și al respectului față de text și public, iar prin rolurile sale, prin activitatea managerială și prin discreția care i-a însoțit mereu parcursul, a construit un model de profesionalism și devotament.

Moartea sa ne îndeamnă să reflectăm la locul pe care îl ocupă actorii-formatori și liderii de instituții culturale în societatea actuală….

Mediafax
HOROSCOP 13 noiembrie. Ziua de astăzi aduce oportunități noi și energie pozitivă pentru toate zodiile
Digi24
Imagini apocaliptice din Ucraina. Momentul în care o bombă spulberă un întreg bloc de locuințe în „Orașul păcii”
Cancan.ro
De ce a murit, de fapt, Horia Moculescu? Boala gravă care i-a măcinat trupul
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de ani a părăsit-o
Adevarul
O femeie care susținea că o statuie a Fecioarei Maria plânge cu lacrimi de sânge, trimisă în judecată pentru fraudă. A strâns 365.000 de euro din donații
Mediafax
Ce „vorbesc” oamenii cu ChatGPT: iată cele 47.000 de conversații care arată adevărul
Click
Tragedia care i-a marcat viața lui Horia Moculescu. A avut un fiu care a murit la 31 de ani. Mariana Moculescu, confesiuni dureroase: „Nu mai răspundea la telefon”
Digi24
„Steve Witkoff credea ad litteram ce spuneau rușii.” Negocierile de pace în Ucraina, prin ochii omului care a fost prezent în cameră
Cancan.ro
Câți bani au primit Karmen Minune și Olga Barcari pentru 10 săptămâni la Asia Express? Calculul complet
Ce se întâmplă doctore
Îți mai aduci aminte de Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cum arată astăzi și cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea
Ciao.ro
Cum arată nepotul secret al lui Horia Moculescu! Este polițist în Germania – imagini în premieră în România
Promotor.ro
Cade avionul dacă nu punem telefonul pe „mod avion”? Explicațiile unui pilot – VIDEO
Descopera.ro
Cum egiptenii antici luau legătura cu zeii și cu viața de apoi
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă vrea tatuaj într-un loc intim: - Numele iubitei mele acolo, jos!
Descopera.ro
Situația este critică în Bulgaria: rezervele de benzină mai ajung doar o lună
MARIUS TUCĂ SHOW Dan Dungaciu: „Liderii vor să impună ce avem voie să gândim. Am mai trecut printr-o situație similară. A fost un DEZASTRU”
07:30
Dan Dungaciu: „Liderii vor să impună ce avem voie să gândim. Am mai trecut printr-o situație similară. A fost un DEZASTRU”
ISTORIE Se împlinesc 10 ani de la atacurile teroriste de la Paris din 13 noiembrie 2015
07:00
Se împlinesc 10 ani de la atacurile teroriste de la Paris din 13 noiembrie 2015
ANALIZĂ De ce a ajuns Italia „raiul PENALILOR”. Mulți condamnați celebri ai României duc o viață de huzur în țara condusă de Meloni
07:00
De ce a ajuns Italia „raiul PENALILOR”. Mulți condamnați celebri ai României duc o viață de huzur în țara condusă de Meloni
ECONOMIE Ce este, de fapt, inflația. Controversa economiei românești: taxa mascată care scade doar în statistici, în realitate lovește în fiecare dintre noi și umple buzunarele statului
07:00
Ce este, de fapt, inflația. Controversa economiei românești: taxa mascată care scade doar în statistici, în realitate lovește în fiecare dintre noi și umple buzunarele statului
ACTUALITATE Gigi Nețoiu: „Timișoara era un oraș frumos, până a venit Fritz și s-a ales PRAFUL”
06:30
Gigi Nețoiu: „Timișoara era un oraș frumos, până a venit Fritz și s-a ales PRAFUL”
ACTUALITATE Valentin Stan: POVESTEA lui Bogos se poate repeta la nesfârșit. Nu am nicio îndoială că Bogos va fi reabilitat
06:30
Valentin Stan: POVESTEA lui Bogos se poate repeta la nesfârșit. Nu am nicio îndoială că Bogos va fi reabilitat