Adevărul despre cremele solare: sunt sau nu periculoase? Avertismentul lansat de medicii specialiști

Mulți oameni se întreabă cât de sigure sunt, de fapt, cremele solare. Oferă ele, cu adevărat, protecție împotriva radiațiilor UV? Pe rețelele sociale din Marea Britanie, acolo unde acest subiect a generat discuții aprinse, unii utilizatori au ridicat semne de întrebare privind așa-numitele ingrediente „toxice”.

Prins în poveste, un medic american specialist a îndemnat părinții să citească atent etichetele produselor aplicate pe pielea copiilor.

Pericolul real: radiațiile UV

Medicii afirmă că dezbaterea riscă să mute atenția de la problema reală: efectele nocive ale radiațiilor ultraviolete.

„Expunerea excesivă la razele UV accelerează îmbătrânirea pielii, favorizează apariția ridurilor și poate provoca leziuni la nivelul ADN-ului, crescând riscul de melanom, o formă extrem de agresivă de cancer cutanat”, a explicat dr. Claire Knight, de la Cancer Research UK, citată de The Guardian.

Cremele solare funcționează prin intermediul filtrelor UV (minerale, precum oxidul de zinc și dioxidul de titan, sau organice, bazate pe compuși de carbon), care reduc pătrunderea radiațiilor în piele.

În 2019, un studiu realizat de Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA (FDA) a constatat că aplicarea intensivă a anumitor loțiuni duce la niveluri detectabile de filtre organice în sânge, peste pragul la care se cer teste toxicologice suplimentare. Totuși, cercetătorii americani au subliniat că, în condiții normale de utilizare, aceste concentrații sunt de zece ori mai mici și nu există dovezi care să justifice evitarea produselor.

Cel mai mult se discută despre oxybenzone, un compus chimic folosit în fabricarea cremele care este suspectat de potențiale efecte asupra sistemului endocrin și a fertilității. De exemplu, autoritățile din Marea Britanie au decis ca, din 2026, concentrația acestui compus să fie limitată la 2,2%. Iar o astfel de măsură este acum analizată și în SUA și Australia.

Profesorul Antony Young, de la King’s College London, respinge categoric miturile potrivit cărora cremele solare ar provoca cancer sau ar împiedica sinteza vitaminei D – „Folosirea corectă a protecției solare previne arsurile și reduce riscul de cancer de piele. Acesta este mesajul esențial”.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Dermatologii recomandă un minim control înainte de a pleca în vacanță la mare. Ce trebuie să știm despre cremele de plajă