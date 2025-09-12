Prima pagină » Actualitate » Administratorul restaurantului Cupola din Prahova, găsit MORT într-o anexă a localului. Primele ipoteze ale anchetei

Administratorul restaurantului Cupola din Prahova, găsit MORT într-o anexă a localului. Primele ipoteze ale anchetei

Denis Andrei
12 sept. 2025, 09:29, Actualitate
Administratorul restaurantului Cupola din Prahova, găsit MORT într-o anexă a localului. Primele ipoteze ale anchetei
Foto: Facebook - Imagine cu rol ilustrativ

Tragedie în Prahova după ce administratorul complexului Cupola din județul Prahova a fost găsit mort într-o anexă a restaurantului. Anchetatorii au deja o primă ipoteză în cazul morții bărbatului de 38 de ani.

Scene șocante s-au derulat în județul Prahova, unde trupul neînsuflețit al un bărbat a fost descoperit în anexa unui restaurant. Victima, descoperită de un angajat al restaurantului este chiar administratorul complexului Cupola.

Bărbatul avea 38 de ani, iar primele date arată că ar fi vorba despre o sinucidere. Înainte de tragedie, acesta ar fi fost sunat de mai multe persoane, dar nu a răspuns apelurilor.

Surse apropiate anchetei susțin că administratorul ar fi avut discuții aprinse cu unul dintre acționarii restaurantului în perioada premergătoare incidentului, potrivit Adevărul.

Trupul neînsuflețit a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Ploiești, unde urmează să fie efectuată necropsia pentru a stabili cauza exactă a morții.

Autoritățile au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, urmând ca ancheta să clarifice toate împrejurările în care s-a produs decesul.

Citește și

SPORT UEFA schimbă regulamentul. FCSB a făcut scandal, iar acum este permis acest lucru
10:00
UEFA schimbă regulamentul. FCSB a făcut scandal, iar acum este permis acest lucru
ACTUALITATE CTP spune că nu simte EMPATIE pentru Kirk. „Ucigașul l-a trimis printre cei care merită să fie uciși pentru a fi menținut Al Doilea Amendament”
09:55
CTP spune că nu simte EMPATIE pentru Kirk. „Ucigașul l-a trimis printre cei care merită să fie uciși pentru a fi menținut Al Doilea Amendament”
SPORT Universitatea Craiova își poate pierde vedeta: ofertă oficială pentru Ștefan BAIARAM: 4 milioane de euro! Ce a decis patronul Mihai Rotaru
09:30
Universitatea Craiova își poate pierde vedeta: ofertă oficială pentru Ștefan BAIARAM: 4 milioane de euro! Ce a decis patronul Mihai Rotaru
ACTUALITATE Meteo 12 septembrie 2025. Vremea se răcește, astăzi. Temperaturi maxime de 28°C, ploi și vânt puternic
09:18
Meteo 12 septembrie 2025. Vremea se răcește, astăzi. Temperaturi maxime de 28°C, ploi și vânt puternic
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Înarmarea Europei este ceea ce își dorește și TRUMP și Putin. Dacă vrei să omori Europa vestică, o înarmezi”
09:00
Ion Cristoiu: „Înarmarea Europei este ceea ce își dorește și TRUMP și Putin. Dacă vrei să omori Europa vestică, o înarmezi”
ACTUALITATE Megaproiectul TESLA de la Brăila, considerat strategic pentru România, abandonat. Grupul ceh renunță la investițiile de 100.000.000 euro
08:55
Megaproiectul TESLA de la Brăila, considerat strategic pentru România, abandonat. Grupul ceh renunță la investițiile de 100.000.000 euro
Mediafax
Cum va fi vremea în următoarele 4 săptămâni: Prognoza emisă de ANM
Digi24
SUA stau pe un butoi cu pulbere după asasinarea lui Charlie Kirk. Extremiștii de stânga și de dreapta amenință cu un război civil
Cancan.ro
Ultimele 2 întrebări la care Charlie Kirk a răspuns. Ambele par a fi o coincidență cu asasinarea sa
Prosport.ro
FOTO. Maria Sharapova şi-a înnebunit fanii cu apariția în costum de baie
Adevarul
Ramzan Kadîrov a ajuns o umbră. De la imaginea de lider dur, la pacient dependent de dializă. Cine conduce, în realitate, statul cecen
Mediafax
Este NATO pregătită pentru un conflict major cu Rusia?
Click
Unde a dispărut Angela Similea? De ce n-a cântat la Festivalul Mamaia? Octavian Ursulescu rupe tăcerea: „Nu cumva marii artiști se simt marginalizați?”
Wowbiz
Ultimele cuvinte ale Irynei înainte să fie ucisă în trenul din Carolina de Nord! Ce a apucat să spună înainte de atacul cumplit care i-a provocat moartea
Antena 3
„Putin ne va ataca. A trimis deja primul mesaj de război Europei”. Liderii europeni, în alertă după invazia dronelor Rusiei în Polonia
Digi24
Mesajul lui Putin pentru Ucraina, Europa și Trump: Nu fac niciun pas înapoi. Cum încearcă Moscova să forțeze Kievul să renunțe la luptă
Cancan.ro
Ultimele cuvine ale ucrainencei Iryna din SUA. Cui i-a dat mesaj și ce a scris în el
Ce se întâmplă doctore
Imagini IREALE cu Raluca Bădulescu fără machiaj și filtre! Vedeta, dată de gol la Asia Express. Fanii abia dacă au recunoscut-o
observatornews.ro
Cum a reuşit o profesoară să îşi cumpere casa visurilor la doar 12.500 € în Italia
StirileKanalD
Ce a spus care a ucis-o pe Iryna Zarutska, ucraineanca înjunghiată într-un metrou din SUA. Cum explică gestul șocant: „Am în creier...”
KanalD
O elevă eminentă a murit în prima săptămână de școală. Iasmina avea doar 15 ani
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
EXCLUSIV | Camerele de supraveghere a traficului vor calcula și viteza medie a mașinilor. CNAIR: Nu mai poți „fenta” radarul
Descopera.ro
S-ar putea să nu știi: Care este diferența dintre zucchini și castravete?
Capital.ro
Trecerea la ora de iarnă în 2025. Weekend-ul în care dăm ceasul cu o oră înapoi. Ora 4.00 va deveni ora 3.00
Evz.ro
O funcție Apple, blocată în Europa. Explicația companiei
A1
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
Stirile Kanal D
VIDEO Polonia cere activarea articolului 4 din tratatul NATO. "Putin se joacă cu focul". Reacția lui Trump
Kfetele
Cine și-a făcut apariția la înmormântarea mamei Adrianei Bahmuțeanu! Toți cei prezenți sunt în stare de șoc
RadioImpuls
Ce ascunde, de fapt, Dorobanțu? Mesajul criptic care a pus pe jar susținătorii concurentului din Casa Iubirii. INCREDIBIL ce a avut curajul să spună! Este lovitura pe care nu o aștepta nimeni
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă intră într-un magazin erotic: Vreau o păpușă gonflabilă, domnișoară!
Descopera.ro
Roverul Perseverance a găsit cele mai bune dovezi de până acum pentru viața pe Marte