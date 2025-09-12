Administratorul restaurantului Cupola din Prahova, găsit MORT într-o anexă a localului. Primele ipoteze ale anchetei

Tragedie în Prahova după ce administratorul complexului Cupola din județul Prahova a fost găsit mort într-o anexă a restaurantului. Anchetatorii au deja o primă ipoteză în cazul morții bărbatului de 38 de ani.

Scene șocante s-au derulat în județul Prahova, unde trupul neînsuflețit al un bărbat a fost descoperit în anexa unui restaurant. Victima, descoperită de un angajat al restaurantului este chiar administratorul complexului Cupola.

Bărbatul avea 38 de ani, iar primele date arată că ar fi vorba despre o sinucidere. Înainte de tragedie, acesta ar fi fost sunat de mai multe persoane, dar nu a răspuns apelurilor.

Surse apropiate anchetei susțin că administratorul ar fi avut discuții aprinse cu unul dintre acționarii restaurantului în perioada premergătoare incidentului, potrivit Adevărul.

Trupul neînsuflețit a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Ploiești, unde urmează să fie efectuată necropsia pentru a stabili cauza exactă a morții.

Autoritățile au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, urmând ca ancheta să clarifice toate împrejurările în care s-a produs decesul.