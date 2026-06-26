Evaluare Națională 2026. Elevii susțin astăzi proba la Limba Maternă

Elevii de clasa a VIII-a susțin astăzi, 26 iunie, ultima probă din cadrul Evaluării Naționale 2026, și anume Limba Maternă.
Vineri, 26 iunie, are loc ultima probă din cadrul Evaluării Naționale 2026. Absolvenții de gimnaziu care au studiat în limbile minorităților naționale susțin examenul la limba și literatura maternă.
Elevii vor susține proba la una dintre următoarele limbi: croată, germană, italiană, maghiară, rromani, sârbă, slovacă sau ucraineană.
Testarea are o structură similară celei de la Limba și literatura română și evaluează competențele de înțelegere și interpretare a textului, precum și capacitatea de exprimare în scris.
Calendar Evaluare Națională 2026
- 10-12 iunie 2026: Înscrierea la Evaluarea Națională
- 12 iunie 2026: Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a
- 22 iunie 2026: Limba și literatura română – probă scrisă
- 24 iunie 2026: Matematică – probă scrisă
- 26 iunie 2026: Limba și literatura maternă – probă scrisă
- 1 iulie 2026: Afișarea rezultatelor inițiale până la ora 12:00, vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor
- 2-3 iulie 2026: Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor
- 4-7 iulie 2026: Soluționarea contestațiilor
- 8 iulie 2026: Afișarea rezultatelor finale
Calendar Admitere Liceu 2026
- 9 iulie 2026: publicarea ierarhiei județene a absolvenților de clasa a VIII-a
- 13–20 iulie 2026: completarea fișelor de opțiuni pentru admiterea la liceu
- 22 iulie 2026: prima repartizare computerizată la liceu
- 23–28 iulie 2026: depunerea dosarelor de înscriere la liceele unde elevii au fost repartizați