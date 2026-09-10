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Noi scumpiri la pompă în toată țara. Cât costă un litru de benzină și motorină. Bucureștiul, printre cele mai scumpe orașe

Noi scumpiri la pompă în toată țara. Cât costă un litru de benzină și motorină. Bucureștiul, printre cele mai scumpe orașe
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Joi, 10 septembrie 2026, au fost înregistrate noi scumpiri la pompă în toată țara. Benzina și motorina s-au scumpit la stațiile de alimentare din România. Majorările sunt de câțiva bani, pe fondul creșterii prețului petrolului la cel mai ridicat nivel din ultimele 6 săptămâni.

Motorina standard a ajuns, azi, la 10,28 lei/litru în unele stații din București, față de 10,19 lei, preț valabil cu o zi înainte. Benzina standard s-a scumpit cu 5 bani și a ajuns la 9,78 lei/litru, potrivit Peco Online.

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Noi scumpiri la pompă în toată țara. Cât costă un litru de benzină și motorină. Bucureștiul, printre cele mai scumpe orașe

Noi scumpiri la pompă în toată țara. Cât costă un litru de benzină și motorină. Bucureștiul, printre cele mai scumpe orașe. Foto: Shutterstock

În Cluj-Napoca, prețurile sunt mai mici la unele stații. De exemplu, un client plătește 10,19 lei/litru pentru motorina standard și 9,69 lei/litru pentru benzină. În Iași și Constanța, carburanții au, în general, prețuri similare celor din București. GPL-ul se vinde, în medie, cu 4,65 lei pe litru la nivel național.

Prețul petrolului Brent a depășit 97 de dolari pe baril, pe fondul tensiunilor din Strâmtoarea Ormuz, după atacurile reciproce dintre SUA și Iran. Situația a afectat o rută importantă pentru transportul petrolului. Goldman Sachs avertizează că petrolul ar putea ajunge la 120 de dolari pe baril în perioada următoare.

Acciza la motorină a fost redusă cu 25%

Vă reamintim că acciza la motorină a fost redusă cu 25% în perioada 1-15 septembrie 2026.

Ministerul Finanțelor a crescut, în perioada 1-15 septembrie 2026, reducerea temporară a accizei la motorină de la 20% la 25%. Măsura înseamnă o reducere de 701,07 lei pentru fiecare 1.000 de litri și vine după scumpirea motorinei pe piețele internaționale.

Cotația Platts a crescut cu 45,65%, iar prețul mediu standard cu 25,45%. Acciza va fi reevaluată la fiecare două săptămâni, pentru a limita efectele scumpirilor asupra transporturilor și logisticii. Ministerul Finanțelor a comunicat despre această reducere, iar informațiilor pot fi accesate AICI.

„Mecanismul prevăzut de Legea nr.162/2026 funcționează gradual, în funcție de evoluțiile din piața internațională. În contextul presiunilor din ultimele două săptămâni, nivelul reducerii accizei la motorină a crescut de la 20% la 25%. Este o intervenție temporară și calibrată, menită să reducă o parte din presiunea fiscală asupra prețului, în limitele în care aceasta poate fi absorbită de piață și transmisă mai departe în economie”, precizează Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor.

Sursă foto: Shutterstock – imagini cu rol ilustrativ

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