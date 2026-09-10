Joi, 10 septembrie 2026, au fost înregistrate noi scumpiri la pompă în toată țara. Benzina și motorina s-au scumpit la stațiile de alimentare din România. Majorările sunt de câțiva bani, pe fondul creșterii prețului petrolului la cel mai ridicat nivel din ultimele 6 săptămâni.

Motorina standard a ajuns, azi, la 10,28 lei/litru în unele stații din București, față de 10,19 lei, preț valabil cu o zi înainte. Benzina standard s-a scumpit cu 5 bani și a ajuns la 9,78 lei/litru, potrivit Peco Online.

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În Cluj-Napoca, prețurile sunt mai mici la unele stații. De exemplu, un client plătește 10,19 lei/litru pentru motorina standard și 9,69 lei/litru pentru benzină. În Iași și Constanța, carburanții au, în general, prețuri similare celor din București. GPL-ul se vinde, în medie, cu 4,65 lei pe litru la nivel național.

Prețul petrolului Brent a depășit 97 de dolari pe baril, pe fondul tensiunilor din Strâmtoarea Ormuz, după atacurile reciproce dintre SUA și Iran. Situația a afectat o rută importantă pentru transportul petrolului. Goldman Sachs avertizează că petrolul ar putea ajunge la 120 de dolari pe baril în perioada următoare.

Acciza la motorină a fost redusă cu 25%

Vă reamintim că acciza la motorină a fost redusă cu 25% în perioada 1-15 septembrie 2026.

Ministerul Finanțelor a crescut, în perioada 1-15 septembrie 2026, reducerea temporară a accizei la motorină de la 20% la 25%. Măsura înseamnă o reducere de 701,07 lei pentru fiecare 1.000 de litri și vine după scumpirea motorinei pe piețele internaționale.

Cotația Platts a crescut cu 45,65%, iar prețul mediu standard cu 25,45%. Acciza va fi reevaluată la fiecare două săptămâni, pentru a limita efectele scumpirilor asupra transporturilor și logisticii. Ministerul Finanțelor a comunicat despre această reducere, iar informațiilor pot fi accesate AICI.

„Mecanismul prevăzut de Legea nr.162/2026 funcționează gradual, în funcție de evoluțiile din piața internațională. În contextul presiunilor din ultimele două săptămâni, nivelul reducerii accizei la motorină a crescut de la 20% la 25%. Este o intervenție temporară și calibrată, menită să reducă o parte din presiunea fiscală asupra prețului, în limitele în care aceasta poate fi absorbită de piață și transmisă mai departe în economie”, precizează Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor.

Sursă foto: Shutterstock – imagini cu rol ilustrativ