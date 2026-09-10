Un șofer de 73 de ani a mers zeci de kilometri pe contrasens pe autostrada A1, a provocat un accident, dar și-a continuat drumul nestingherit

Scene ireale pe autostrada A1, pe sensul Arad–Timișoara. Un șofer în vârstă de 73 de ani a circulat kilometri întregi pe contrasens, a provocat un accident în care au fost implicate trei autoturisme și, în loc să oprească, bărbatul și-a continuat deplasarea.

Mai mulți șoferi au sunat la 112, iar polițiștii au reușit ulterior să-l identifice.

Incidentul s-a produs pe Autostrada A1, unde autoturismul condus de bărbatul de 73 de ani a fost surprins de camera de bord a unui alt participant la trafic în timp ce venea din sens opus. Șoferul care a surprins imaginile a fost nevoit să reacționeze rapid pentru a evita impactul cu mașina care circula pe sensul greșit.

A provocat un accident, dar și-a continuat drumul

Potrivit informațiilor prezentate de TVR, autoturismul condus pe contrasens a intrat în coliziune cu o altă mașină. În urma impactului, alte două autoturisme au fost implicate în evenimentul rutier. Bărbatul nu s-ar fi oprit însă după producerea accidentului. Acesta și-ar fi continuat deplasarea pe autostradă, tot pe contrasens.

Pericolul a fost semnalat autorităților prin mai multe apeluri la numărul unic de urgență 112. În cele din urmă, polițiștii au identificat atât autoturismul, cât și persoana aflată la volan.

Șoferul are 73 de ani și este din județul Harghita. Din fericire, în ciuda gravității situației, accidentul nu s-a soldat cu victime, fiind înregistrate doar pagube materiale.

Amendă de 4.325 de lei și permis suspendat

Potrivit informațiilor publicate de Pagina de Timiș, bărbatul a fost sancționat cu o amendă de 4.325 de lei, iar polițiștii i-au suspendat permisul de conducere pentru cinci luni.