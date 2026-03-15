Conducerea PSD a decis să depună amendamente la bugetul trimis de Ilie Bolojan. Măsuri sociale de 3,5 miliarde lei

Partidul Social Democrat va decide duminică, în Consiliul Politic Național, strategia partidului înaintea votului din Parlament asupra bugetului de stat pentru 2026.

UPDATE | Grindeanu: Am decis să votăm bugetul pe 2026

Conducerea lărgită a PSD a decis, duminică, la Vila Lac, să voteze bugetul de stat și să depună amendamente în Parlament pentru a asigura finanțarea integrală a Pachetului de Solidaritate care cuprinde măsuri de sprijin pentru mai multe categorii sociale, pachet evalaut la 3,5 miliarde de lei. La finalul ședinței, Sorin Grindeanu i-a transmis o scrisoare dură premierului Ilie Bolojan, în care PSD invită „toate forțele politice din Parlament” să susțină amendamentele sociale. Mai multe detalii AICI

UPDATE | PNL amenință PSD să nu modifice bugetul „prin combinații” în Parlament

Partidul Național Liberal avertizează PSD să nu transforme dezbaterea bugetului pe 2026 într-un „exercițiu politic”, susținând că modificarea proiectului prin amendamente nesustenabile ar putea destabiliza situația politică și economică a României.

Reprezentanții PNL susțin că „România a încheiat anul 2024 cu unul dintre cele mai mari deficite bugetare din ultimii ani”.

„Consecinţele sunt astăzi evidente: presiune majoră asupra bugetului de stat, costuri mai mari de finanţare şi o nevoie urgentă de disciplină fiscală. Bugetul pentru anul 2026 este construit pe baze realiste şi respectă ţinta de deficit de 6,2% din PIB – pragul care menţine România pe o traiectorie credibilă în faţa pieţelor financiare şi a partenerilor europeni. În condiţiile în care înregistrăm perturbaţii majore pe pieţele combustibililor şi pe cele financiare ca urmare a conflictului din Orientul Mijlociu, ceea ce poate genera creşterea inflaţiei şi reducerea creşterii economice, prudenţa şi responsabilitatea ar trebui să ne ghideze pe toţi”, arată liberalii. Vezi AICI

UPDATE | Proceduri simplificate pentru avizarea investițiilor în România

Premierul Ilie Bolojan a postat duminică pe Facebook informații despre ordonanță care simplifică procedurile pentru avizarea investițiilor, adoptată de Executiv joi.

El spune că măsurile vor duce la reducerea birocrației și la scăderea costurilor de conformare.

Ordonanța va intra în vigoare de săptămâna viitoare. Detalii AICI.

Știrea inițială

Social-democrații sunt nemulțumiți de forma actuală a proiectului de buget adoptat de Guvern și spun că unele măsuri pe care le-au propus în cadrul pachetului de solidaritate nu au fost incluse, relatează Mediafax.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că decizia privind votul asupra bugetului și eventualele amendamente va fi luată în ședința de duminică.

„Duminică vom decide acțiunile pentru săptămâna viitoare, când vor avea loc dezbaterile și votul final pe buget”, a spus Grindeanu la începutul săptămânii.

„Aceste neajunsuri vor fi corectate de Partidul Social Democrat”

Și primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a criticat proiectul de buget, afirmând că forma actuală nu reflectă o viziune social-democrată.

„PSD a făcut eforturi deosebite pentru acest buget, însă, din păcate, în forma în care el se prezintă astăzi, în niciun caz nu evidențiază o viziune social-democrată”, a declarat Băluță.

„Ceea ce vă garantez este că în Parlament aceste neajunsuri vor fi corectate de Partidul Social Democrat, iar bugetul nu poate să treacă în această formă. Dacă mai stă mult, n-o să mai facem nimic nici anul acesta. Ca atare, deficiențele pe care le-am constatat în această lege a bugetului ne-am propus să le corectăm în Parlament, pentru că prin forța pe care grupul nostru o are sunt convins că va reuși să corecteze toate lipsurile pe care acest buget le are”, a precizat Băluță.

Guvernul a adoptat joi seară proiectul de buget pentru 2026, iar documentul urmează să fie dezbătut și votat în Parlament în cursul săptămânii viitoare.

Premierul Ilie Bolojan a declarat că amendamentele care vor fi depuse în Parlament la proiectul de buget pentru 2026 nu trebuie să creeze dezechilibre majore, iar stabilitatea politică rămâne esențială pentru economie.

