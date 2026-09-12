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Trump ajunge sâmbătă în Irlanda sub una dintre cele mai ample operațiuni de securitate din istoria țării. Sunt anunțate proteste

Trump ajunge sâmbătă în Irlanda sub una dintre cele mai ample operațiuni de securitate din istoria țării. Sunt anunțate proteste
Donald Trump a declarat pentru Financial Times că are în vedere capturarea insulei Kharg din Iran | Foto - Mediafax
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Donald Trump ajunge sâmbătă dimineață la Dublin pentru o vizită de două zile în Irlanda. Autoritățile pregătesc una dintre cele mai ample operațiuni de securitate din istoria țării, în timp ce la Dublin și Doonbeg sunt anunțate proteste.

Trump aterizează sâmbătă dimineață la Dublin, pentru prima sa vizită în Republica Irlanda din 2019. iar Irlanda se pregătește pentru o vizită prezidențială care va mobiliza un dispozitiv de securitate excepțional.

Sursa video – X/@EricLDaugh

Liderul de la Casa Albă va petrece două zile în țară, cu o agendă care combină întâlnirile la nivel înalt cu participarea la evenimentele Irish Open, desfășurate inclusiv la complexul de golf pe care îl deține în Doonbeg. Trump spunea că vrea să-l vadă „pe Rory McIlroy și pe toți marii jucători”, potrivit SkyNews.

Agenda include atât componenta diplomatică, cât și una personală, strâns legată de pasiunea lui Trump pentru golf și de proprietatea familiei sale din comitatul Clare. Potrivit programului anunțat, Donald Trump va efectua o vizită de curtoazie la președinta Irlandei, Catherine Connolly.

Liderul american va avea și o întâlnire bilaterală cu premierul irlandez Micheál Martin. Discuțiile celor doi lideri vor reprezenta componenta politică centrală a vizitei, într-un moment în care relația dintre Statele Unite și Europa rămâne esențială pentru numeroase dosare internaționale.

Trump este așteptat și la evenimente organizate la reședința ambasadorului Statelor Unite în Irlanda, Ed Walsh, situată în Phoenix Park, Dublin.

Programul președintelui american se va muta apoi spre comitatul Clare. Acolo, Trump urmează să participe la evenimentele din cadrul Amgen Irish Open, turneu desfășurat la Trump International Golf Links and Hotel Doonbeg, complex aflat în proprietatea sa.

Președintele american nu va fi singurul membru al familiei Trump așteptat la Doonbeg. Fiii săi, Donald Trump Jr. și Eric Trump, sunt așteptați să îl însoțească.

Irlanda pregătește o operațiune uriașă de securitate. Sunt anunțate proteste

Vizita președintelui Statelor Unite este pregătită de autoritățile irlandeze de mai multe luni. Dispozitivul pus la punct pentru cele două zile este descris drept una dintre cele mai mari operațiuni de securitate organizate vreodată în Irlanda.

Măsurile trebuie să acopere mai multe puncte sensibile ale deplasării prezidențiale, de la sosirea pe aeroport și evenimentele oficiale din Dublin până la deplasarea în Doonbeg.  Autoritățile trebuie să gestioneze simultan și manifestațiile anunțate împotriva liderului american. Mii de persoane sunt așteptate la protestele din Dublin, iar o manifestație este programată și la Doonbeg.

Prezența unui președinte american presupune în mod obișnuit un dispozitiv complex, în care structurile de securitate ale țării-gazdă lucrează împreună cu echipele americane responsabile de protecția șefului Casei Albe.

Ultima vizită a lui Donald Trump în Republica Irlanda a avut loc în 2019, în timpul primului său mandat la Casa Albă. Și atunci, deplasarea liderului american a inclus o oprire la proprietatea sa de golf din Doonbeg.

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