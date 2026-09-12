Avertismentul lui Putin pentru Europa: „Trimiterea trupelor în Ucraina ar însemna război cu Rusia”

Vladimir Putin avertizează că desfășurarea unor trupe europene în Ucraina ar echivala cu „un război împotriva Rusiei”. Liderul de la Kremlin susține, în același timp, că Moscova nu intenționează să intre în conflict cu Europa.

Liderul de la Kremlin a transmis unul dintre cele mai dure avertismente de până acum statelor europene care discută posibilitatea desfășurării unor trupe în Ucraina. Putin susține că o asemenea decizie ar depăși o linie roșie pentru Moscova și ar însemna, în interpretarea Kremlinului, intrarea Europei într-un „război împotriva Rusiei”.

„În prezent, ei afirmă că se gândesc la modul în care ar putea trimite trupe pe teritoriul ucrainean. Acest lucru înseamnă un război împotriva Rusiei”, a declarat Vladimir Putin, la summitul BRCIS din India, potrivit Businesstoday.in.

Sursa video – X/@mog_russEN

Pentru Kremlin, eventuala desfășurare a unor forțe occidentale în Ucraina reprezintă de multă vreme una dintre limitele pe care Moscova avertizează statele NATO să nu le depășească.

Ideea unei prezențe militare europene în Ucraina a fost discutată în diferite formule de liderii occidentali în ultimii ani, însă astfel de dezbateri nu au dus până acum la desfășurarea unor trupe europene care să participe la război împotriva forțelor ruse.

Putin spune că Rusia nu vrea un conflict cu Europa

Putin susține că Rusia nu urmărește o confruntare militară cu statele europene.

„Nu ameninţăm şi nu avem intenţia de a ameninţa ţările europene. De ce am face asta? Nimeni nu-şi dă seama că nu avem niciun motiv să intrăm în conflict cu Europa”, a afirmat Putin.

Liderul de la Kremlin a respins avertismentele europene privind riscul reprezentat de Rusia. În opinia sa, liderii de pe continent ar utiliza această temă pentru a provoca teamă în rândul populației.

Putin i-a acuzat că „îşi sperie populaţia cu o ameninţare imaginară (provenind) din Rusia”, susținând că „această ameninţare nu există şi nu a existat niciodată”, deși Moscova a amplificat războiul hibrid în țările europene, după ce a declanșat invazia în Ucriana.

Amintim că la 24 februarie 2022, forțele ruse au lansat invazia pe scară largă a țării vecine, după ce Rusia ocupase și anexase ilegal Crimeea în 2014 și susținuse forțele separatiste din estul Ucrainei. De atunci, relațiile dintre Moscova și statele europene au ajuns la cel mai tensionat nivel din ultimele decenii.

Țările europene și ceilalți aliați occidentali ai Kievului au furnizat Ucrainei armament, muniții, sisteme de apărare antiaeriană, instruire și sprijin financiar, fără a-și desfășura oficial forțele pentru a participa direct la luptele împotriva armatei ruse.