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Restricții de trafic în București, în weekend. Ce evenimente se desfășoară și ce rute alternative recomandă Brigada Rutieră

Restricții de trafic în București, în weekend. Ce evenimente se desfășoară și ce rute alternative recomandă Brigada Rutieră
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Au fost anunțate restricții de trafic în București, în weekendul 12-13 septembrie 2026. Potrivit datelor, se află în derulare câteva evenimente, motiv pentru care Brigada Rutieră recomandă rute alternative care pot fi urmate de șoferi.

Traficul rutier va fi restricționat în mai multe zone din București, în acest weekend, din cauza unor evenimente, anunță Brigada Rutieră. Sâmbătă, între 09:00 și 23:00, are loc ediția „Străzi Deschise – București, Promenadă Urbană”. Restricțiile vizează Calea Victoriei, între Bd. Dacia și Splaiul Independenței. Traficul în intersecții nu va fi afectat.

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Restricții de trafic în București, în weekend. Ce evenimente se desfășoară și ce rute alternative recomandă Brigada Rutieră

Restricții de trafic în București, în weekend. Ce evenimente se desfășoară și ce rute alternative recomandă Brigada Rutieră. Foto: Shutterstock

Accesul auto, precum și circulația bicicletelor și trotinetelor vor fi restricționate. Publicul va putea participa la mini-concerte stradale, spectacole de teatru și dans, ateliere pentru copii, momente cu statui vivante și sesiuni foto. În perioada restricțiilor, șoferii vor putea traversa Calea Victoriei la intersecțiile cu Bd. Dacia, Str. C.A. Rosetti, Str. Știrbei Vodă, Str. Ion Câmpineanu și Bd. Regina Elisabeta.

Zonele afectate vor fi delimitate și semnalizate, iar pietonii vor fi îndrumați spre trotuare și trecerile de pietoni în punctele de traversare. Riveranii vor avea în continuare acces la locuințe și la unitățile economice din zonă. Accesul se va face conform semnalizării temporare și sub supravegherea autorităților. De asemenea, există și rute alternative pentru șoferi. Acestea sunt:

  • Piața Victoriei – Bd. Lascăr Catargiu – Piața Romană – Bd. Gheorghe Magheru – Bd. Nicolae Bălcescu – Piața Universității – Bd. I.C. Brătianu – Piața Unirii – Splaiul Independenței
  • Piața Victoriei – Str. Buzești – Str. Berzei.

Rute alternative pentru ziua de duminică

Restricții rutiere vor fi valabile și pentru ziua de duminică, 13 septembrie 2026.

Duminică, între 08:00 și 21:00, va avea loc o adunare publică dedicată Zilei Pompierilor din România. Programul include momente comemorative și depuneri de coroane și jerbe la Monumentul Eroilor Pompieri, din rondul din fața Hotelului JW Marriott.

În intervalul 08:00-12:00, traficul va fi restricționat temporar pe Calea 13 Septembrie, între Hotel JW Marriott și Str. Progresului. Restricții vor fi și pe Str. Izvor, între Str. Bogdan Petriceicu Hașdeu și Calea 13 Septembrie.

Între 06:00 și 22:00, vor exista restricții de trafic pe Str. Academiei, între Str. Dem. I. Dobrescu și Str. Ion Câmpineanu. În intervalul 20:00-21:00, va avea loc retragerea cu torțe pe banda I, pe traseul Piața Revoluției – Calea Victoriei – Pod Națiunile Unite – Splaiul Independenței, cu sosire la Detașamentul de Pompieri Mihai Vodă.

Rutele alternative sunt:

  • Șos. Panduri – Bd. Tudor Vladimirescu – Calea Rahovei – Str. 11 Iunie – Piața Unirii
  • Piața Unirii – Splaiul Independenței – Bd. Eroilor – Str. Doctor Bagdasar – Șos. Panduri.

Sursă foto: Shutterstock – imagini cu rol ilustrativ

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