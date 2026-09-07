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Un turist rătăcit s-a adăpostit cinci nopți într-o peșteră din Canada și a supraviețuit cu ursuleți gumați și flori sălbatice. Cum s-a salvat

Un turist rătăcit s-a adăpostit cinci nopți într-o peșteră din Canada și a supraviețuit cu ursuleți gumați și flori sălbatice. Cum s-a salvat
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GALERIE FOTO: Un turist a supraviețuit 5 nopți într-o peșteră: A mâncat ursuleți gumați și flori sălbatice
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Un turist canadian, care a dispărut în munții din zona Squamish, British Columbia (Canada), a supraviețuit cinci nopți în sălbăticie, după ce s-a adăpostit într-o peșteră, unde a mâncat ursuleți gumați și flori sălbatice, înainte să găsească drumul spre civilizație, scrie newsweek.com.

Potrivit RCMP (British Columbia Royal Canadian Mounted Police), Stanislav Volo, în vârstă de 43 de ani, a fost dat dispărut după ce a dispărut în timpul unei drumeții pe Muntele Habrich Loop, în data de 30 august.

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Ultima oară a fost văzut în timp ce se afla în gondola Sea to Sky, în jurul orei locale 11:33 AM.

CBC News a transmis că, după căutări îndelungate, Volo a fost găsit în viață, în data de 4 septembrie, după ce a ajuns singur la drumul Indian Arm Forest Service.

Telefonul i-a „murit” pe munte

Potrivit lui Volo, necazul lui a început când telefonul a rămas fără baterie și nu s-a mai putut ghida. Volo plănuise să urce pe Mount Habrich Loop, un traseu din Munții Coast, deasupra orașului Squamish, cunoscut pentru secțiunile abrupte și tehnice. Oficialii de căutare și-au concentrat o mare parte din operațiune în acea zonă după ce Volo a contactat pentru scurt timp serviciul de urgență 911 pe 1 septembrie și a raportat că era „blocat pe munte” înainte ca apelul să fie întrerupt.

După ce s-a rătăcit, Volo a auzit ceea ce părea traficul de pe o autostradă și a început să coboare spre sunet, dar a descoperit că era vorba de vibrațiile produse de construcția unei conducte.

În timp ce încerca să coboare, Volo a căzut și s-a lovit la călcâi și încheietură. Rănile nu i-au mai permis să revină de unde a plecat. „Nu am avut altă opțiune decât să merg tot în jos, încet, dar sigur”, a povestit bărbatul.

El a găsit adăpost într-o peșteră, lângă o cascadă, unde a rămas câteva zile, în care a încercat să își revină, măcar parțial. Autoritățile au anunțat că turistul a îndurat condiții meteo de furtună, în timpul șederii sale în peșteră.

„O experiență îngrozitoare pentru el”, a declarat Tyler Duncan, șeful operațiunilor de salvare din Squamish.

A supraviețuit cu ursuleți gumați și flori sălbatice

Volo a mâncat ursuleți gumați și flori sălbatice, pentru a supraviețui. Peștera a devenit un refugiu în care putea sta fără să fie udat de ploaia aprigă și unde și-a putut îngriji rănile.

Deși a văzut elicopterele de salvare, Volo nu a reușit să le atragă atenția. A concluzionat însă că nu mai poate aștepta un miracol.

A plecat pe cont propriu

După câteva zile, Volo a coborât încet, în ciuda rănilor, ajungând la un râu, apoi la un drum, unde a întâlnit un muncitor, care l-a ajutat să ia legătura cu echipele de salvare.

„Stanislav a mers de unul singur și a fost localizat pe drumul Indian Arm FSR”, au anunțat salvatorii lui Volo.

Bărbatul a fost transportat la spital, cu răni minore, înainte să își revadă familia. Reflectând asupra experienței sale, Volo a tras un semnal de alarmă pentru alți excursioniști, care s-ar putea aventura în zona izolată. „I se poate întâmpla oricui. Nu știi niciodată ce se va întâmpla”, a spus turistul.

Sursa foto: Squamish Search and Rescue

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