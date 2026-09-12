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Povestea Baciului Vasilică: La 69 de ani duce singur 2.700 de oi la munte. Cu ce probleme se confruntă în prezent

Povestea Baciului Vasilică: La 69 de ani duce singur 2.700 de oi la munte. Cu ce probleme se confruntă în prezent
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Baciul Vasilică din Pianu de Sus, Strungari, județul Alba, are 55 de ani de ciobănie și nu concepe viața fără stână. Turma sa e apărată de 23 de câini, dar o ursoaică a reușit să intre de trei ori într-o noapte, în mijlocul oilor.

La 69 de ani, Baciul Vasilică urcă vara în Gârdomanu, Masivul Godeanu, iar iarna coboară la Jimbolia, acolo unde și-a cumpărat pământ și și-a construit o casă după Revoluție. Anul acesta, oierul a avut circa 2.500 de oi la munte și alte 700 acasă.

La început, acesta avea 20-30 de oi, după armată. Baciul spune cu ce problemă se confruntă în prezent: lipsa oamenilor.

„A fost greu, că am fost singur la 2.000 de oi din primăvară. N-am avut om. Am avut unul zece zile și a dezertat. Nu mai sunt ciobani, numai boschetari”, a spus Baciul Vasilică pentru Revista Ferma.

El a mai spus că e dispus să plătească bine un om serios.

„Salariul la un cioban începe de la 3.000 de lei și ajunge la 10.000 de lei pe lună, cu mâncare și țigări cu tot. Și tot nu-i găsești. Mai bine plătești pe unul cu 10.000 decât pe unul cu 4-5.000, că n-ai spor cu el”, mai spune acesta.

Întrebat cum poate să controleze o turmă de peste 2.000 de oi la munte și să țină piept animalelor sălbatice, acesta a povestit:

„Bătalul îi șeful cârdului. Trebuie să fie blând, să vină după tine. El pleacă primul și după el pleacă toată turma. Ai doi-trei bătali buni, cu clopotele pe ei, și duci 2.000 de oi”.

Dar noaptea, mai ales, în Gârdomanu, pericolele sunt reale. Și acum baciul își amintește de cea în care o ursoaică a venit de trei ori la stână.

„La 10 jumate a venit cu puiul, s-a băgat între oi. M-am ținut cu câinii după ea, am întors-o. La 1 jumate a venit iară. La 3 a venit a treia oară și când a văzut că n-are șansă, s-a dus. Un pui avea, dar ursoaica era mare, mai mare ca un măgar”.

Iar când vine vorba despre pesta micilor rumegătoare, oierul are o opinie categorică.

„Au venit doi medici bătrâni de la București și au spus că oile nu trebuie omorâte, trebuie tratate. Care-s bolnave le separi, le tratezi și restul le faci injecții. Pentru ce să omori 500 de oi dacă ai 30 bolnave? Dacă-s 10 bolnavi în sat, omorâm tot satul?”, spunea el pentru canalul de youtube Bobb 11: 2000 DE OI ŞI UN SINGUR CIOBAN | O întrebare grea despre soarta oilor din România!.

Anul acesta, Baciul Vasilică nu a vândut miei. A oprit circa 600 la supt. Brânza o valorifică prin băieții săi, care au magazine în Jimbolia și Timișoara, dar spune că piața merge tot mai greu.

„Cu brânza merge foarte greu. La angro nu mai trece, n-are lumea bani. E sărăcia mai mare pe capul nostru”, a mai spus el, pentru revista Ferma.

Acesta și un băiat care continuă meseria. Și el are aproape 2.000 de oi. Cât despre renunțatul la oierit, el spune:

„La oi nu renunț până mor. Până atunci, nu”.

sursă foto: captură video youtube canalul de youtube Bobb 11: ”2000 DE OI ŞI UN SINGUR CIOBAN | O întrebare grea despre soarta oilor din România”

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