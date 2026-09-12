Cântăreața Lady Gaga și logodnicul ei, Michael Polansky, au devenit părinți pentru prima dată, relatează mai multe publicații americane.

O sursă citată de People a confirmat informația. Cuplul nu a oferit încă detalii despre numele și sexul copilului sau despre data nașterii.

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Vedeta în vârstă de 40 de ani, al cărei nume real este Stefani Germanotta, s-a logodit în 2024 cu afaceristul Michael Polansky, partenerul ei din 2020.

Când lumea s-a confruntat cu pandemia de COVID-19, Stefani și Michael s-au carantinat împreună, fapt ce a dus la întărirea relației lor. În aprilie 2020, o sursă apropiată cântăreței a declarat că cei doi „stau în casa ei” și „comandă mâncare”, în timp ce se autoizolează.

Lady Gaga, dornică să devină mamă

Artista pop și-a manifestat, în ultimii ani, dorința de a deveni mamă. „Vreau să fac mai multe filme, vreau să am copii”, a declarat Gaga în 2019, referitor la planul ei pe 10 ani și speranța că „bebelușii” vor face parte din viitorul său.

În martie 2020, într-un interviu acordat InStyle, Gaga a vorbit din nou despre dorința de a-și întemeia o familie. „Sunt foarte nerăbdătoare să am copii”, a spus artista. „De abia aștept să fiu mamă. Nu este incredibil ce pot face mamele? Putem ține un om în noi și îl putem crește. Apoi iese afară și este datoria noastră să-l întreținem”.

Interpreta cunoscutei piese „Bad Romance” și-a încheiat în aprilie turneul mondial.

Cel mai recent album al lui Lady Gaga, „Mayhem”, a fost distins cu Premiul Grammy pentru cel mai bun album pop vocal la gala din 2026.

Polansky este directorul executiv al Parker Institute for Cancer Immunotherapy, în timp ce Gaga a devenit o adevărată „avocată” pentru sănătatea mintală, prin Fundația Born This Way, înființată în 2012.

„Michael este foarte atent și o susține foarte mult”, a declarat o sursă apropiată celor două staruri. „Este la fel de muncitor, deci apreciază eforturile ei. Fac o echipă grozavă”.

Sursa foto: Profimedia