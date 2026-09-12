Radu Drăgușin, nota 7 din partea italienilor, după Venezia – Fiorentina 2-4

Titularizat în defensivă de noul antrenor pentru partida Venezia – Fiorentina 2-4, Radu Drăgușin a primit o notă bună din partea italienilor, transmite prosport.ro.

Fiorentina a obținut prima victorie stagională, 4-2 în deplasare cu Venezia, după 3 eșecuri, scrie publicația sportivă.

Folosit tot meciul, Drăgușin a primit nota 7 din partea italienilor.

Meciul cu Venezia era un moment de cotitură pentru Fiorentina, după 3 ratări la rând în tot atâtea etape din Serie A, fapt ce a determinat schimbarea antrenorului.

Fabio Grosso a fost înlocuit cu Paolo Vanoli. Din fericire pentru Drăgușin, care era dat rezervă, previziunile specialiștilor italieni nu s-au adeverit.

Drăgușin a fost integralist și a primit nota 7, având o prestație foarte solidă, spre deosebire de meciurile anterioare, când a greșit enorm.

Mastantuono, 3 goluri în Venezia – Fiorentina 2-4

Drăgușin a rezolvat 7-8 ocazii periculoase pentru poarta lui Gea, chiar și cu prețul unui fault, cum s-a întâmplat cu Akor Adams.

Era minutul 80, dar arbitrul de centru a considerat că este un duel de joc și nu a intervenit.

Fiorentina a început în forță confruntarea cu Venezia și a ratat 3 ocazii uriașe în primul sfert de oră.

Au marcat adversarii, dar asta nu i-a descurajat. Fiorentina a continuat să preseze, întorcând rezultatul în câteva secunde, prin dubla lui Mastantuono (minutele 29 și 30).

S-a făcut 4-1 în minutul 81, grație reușitelor lui Pellegrino (66) și același Mastantuono, după care Venezia a redus din diferență prin Hainaut.

S-a întâmplat în minutul 87 și era mult prea târziu pentru ca formația-gazdă să spere într-o revenire spectaculoasă. Fiorentina are 3 puncte și urcă, provizoriu, pe locul 15.

Sursa foto: Prosport / Fiorentina