Prima pagină » Actualitate » Viitoarea soție a ministrului Finanțelor, mesaj emoționant chiar în ziua nunții. Alexandru Nazare este cununat azi de ministrul Finanțelor din Grecia. Gândul a primit detalii exclusive despre prietenia celor doi

Viitoarea soție a ministrului Finanțelor, mesaj emoționant chiar în ziua nunții. Alexandru Nazare este cununat azi de ministrul Finanțelor din Grecia. Gândul a primit detalii exclusive despre prietenia celor doi

Flavius Niculescu
Viitoarea soție a ministrului Finanțelor, mesaj emoționant chiar în ziua nunții. Alexandru Nazare este cununat azi de ministrul Finanțelor din Grecia. Gândul a primit detalii exclusive despre prietenia celor doi
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Viitoare soție a ministrului Finanțelor din România a postat sâmbătă, 12 septembrie, un mesaj emoționant pe rețelele de socializare. Alexandru Nazare și partenera sa vor face astăzi „pasul cel mare” al relației lor, cununați chiar de omologul grec al ministrului. Este vorba de Kyriakos Pierrakakis, omul care ocupă și funcția de președinte al Eurogrup – entitatea care reunește miniștrii finanțelor din zona euro – și care, în urmă cu o zi, a fost primit, în mod oficial, de Nicușor Dan la Palatul Cotroceni.

Soția lui Alexandru Nazare, mesaj emoționant pe rețelele de socializare / „Iubirea vieții mele”

Viitoarea soție a ministrului Finanțelor a publicat, chiar în dimineața zilei în care va spune „DA”, un mesaj emoționant pe pagina personală de Instagram. Mesajul are și o tentă umorisitică, întrucât mireasa își intitulează postarea „TO DO LIST” – adică lista lucrurilor de făcut în ziua respectivă.

În realitate, pe „listă” se află o singură sarcină: „Marry the love of my life”. În traducere, „Să mă mărit cu iubirea vieții mele”. Partenera lui Alexandru Nazare are 30 de ani și este cântăreață de muzică populară.

Postarea publicată de viitoarea soție a lui Alexandru Nazare | Sursa foto: Instagram

Ministrul Finanțelor din România este cununat de ministrul Finanțelor din Grecia. Nazare a dezvăluit pentru Gândul cum s-au împrietenit

Alexandru Nazare a explicat, în exclusivitate pentru Gândul, cum s-a cunoscut cu ministrul de Finanțe grec și cum a ajuns acesta din urmă să îi fie naș de cununie.

Ne cunoaștem din 2020, din perioada campaniei României pentru găzduirea Centrului European de Competențe în domeniul Cybersecurity, când Kyriakos era ministrul Digitalizării. De atunci, am construit o relație care s-a consolidat constant, prin colaborări pe numeroase dosare și teme europene, iar astăzi suntem și colegi în ECOFIN. Dincolo de relația profesională, faptul că a ales să îmi fie naș este pentru mine o onoare și o bucurie cu totul aparte”, a declarat Nazare, pentru Gândul.

Alexandru Nazare și Kyriakos Pierrakakis

O „cravată neagră”, singura cerință a soților Nazare la adresa invitaților

„A fost odată ca niciodată niciodată o întâlnire a două inimi, rânduită de Dumnezeu pentru totdeauna.

Alături de nașii noștri, Kyriakos Pierrakakis și soția,

Vă invităm să ne fiți alături în ziua în care vom spune „DA” iubirii eterne!”, este invitația oficială pe care au făcut-o cei doi viitori soți familiei și apropiaților.

Invitație oficială la nunta lui Alexandru Nazare

Ceremonia va avea loc în București, iar singura cerință a organizatorilor în ceea ce privește „dress code-ul” este „Black tie” – adică, obligatoriu, o cravată neagră.

Invitație oficială la nunta lui Alexandru Nazare

Cine este Kyriakos Pierrakakis, ministrul Finanțelor din Grecia și viitorul naș al lui Alexandru Nazare

Kyriakos Pierrakakis s-a născut în anul 1983, la Atena. Este politician și specialist grec în tehnologie și politici publice. A studiat informatica la Athens University of Economics and Business, apoi a obținut diplome de master la Harvard Kennedy School și MIT, în politici publice și tehnologie.

În perioada 2019–2023, a ocupat funcția de ministru al Guvernanței Digitale al Greciei și a fost responsabil de coordonarea digitalizării accelerate a administrației publica. Ulterior, între anii 2023-2025, a fost ministru al Educației, iar, din martie 2025, este ministru al Economiei și Finanțelor.

Din decembrie 2025, este și președintele Eurogrupului, organismul care reunește miniștrii de finanțe din zona euro. Este văzut drept una dintre figurile importante ale guvernului lui Kyriakos Mitsotakis, cu un profil axat pe digitalizare, reformă administrativă, educație și politici economice europene.

Ministrul Finanțelor din Grecia, Kyriakos Pierrakakis

Cu o zi înainte de nunta lui Alexandru Nazare, Kyriakos Pierrakakis a fost primit la Cotroceni de Nicușor Dan

Sosit în România, ministrul Finanțelor din Grecia a fost invitat vineri, 11 septembrie, de președintele Nicușor Dan, într-o vizită oficială la Palatul Cotroceni. Motivul acesteia nu a fost comunicat, însă, din informațiile comunicate de reprezentanții Administrației Prezidențiale, Pierrakakis a vorbit despre diaspora Greciei în România.

Kyriakos Pierrakakis și Nicușor Dan | Sursa foto: Administrația Prezidențială

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

NEWS ALERT Restricții de trafic în București, în weekend. Ce evenimente se desfășoară și ce rute alternative recomandă Brigada Rutieră
09:50
Restricții de trafic în București, în weekend. Ce evenimente se desfășoară și ce rute alternative recomandă Brigada Rutieră
LIFESTYLE Presa americană: Lady Gaga a devenit mamă pentru prima dată, la 40 de ani
09:24
Presa americană: Lady Gaga a devenit mamă pentru prima dată, la 40 de ani
AGRICULTURĂ Povestea Baciului Vasilică: La 69 de ani duce singur 2.700 de oi la munte. Cu ce probleme se confruntă în prezent
09:00
Povestea Baciului Vasilică: La 69 de ani duce singur 2.700 de oi la munte. Cu ce probleme se confruntă în prezent
NEWS ALERT O decizie a Curții Constituționale pune barieră românilor. Nu pot cere creșteri salariale, sporuri și vouchere prin legi depuse în Parlament
08:44
O decizie a Curții Constituționale pune barieră românilor. Nu pot cere creșteri salariale, sporuri și vouchere prin legi depuse în Parlament
ACTUALITATE 12 Septembrie, calendarul zilei: Sydney Sweeney împlinește 29 de ani, Emmy Rossum 40. Moare Johnny Cash
07:15
12 Septembrie, calendarul zilei: Sydney Sweeney împlinește 29 de ani, Emmy Rossum 40. Moare Johnny Cash
EXCLUSIV Cum s-a transformat viața lui „Jimmy Hoffa” de România la 64 de ani. Ion Rădoi, cel mai influent om de la metrou, supus unui transplant de ficat
06:00
Cum s-a transformat viața lui „Jimmy Hoffa” de România la 64 de ani. Ion Rădoi, cel mai influent om de la metrou, supus unui transplant de ficat
Mediafax
CRIZA petrolului ia amploare! Evenimentele de ULTIMĂ ORĂ care afectează întreaga lume
Digi24
„Asta ne mai lipsește ca să fim de un ridicol total”. Traian Băsescu, despre anticipate și scenariul suspendării lui Nicușor Dan
Cancan.ro
Ea e amanta generalului Dorin Ioniță. Femeia obținuse un ordin de protecție, cu doar câteva ore înainte ca bărbatul să fie găsit mort. Ce gest a făcut soția
Prosport.ro
FOTO. Iubita lui Giani Kiriță a renunțat la sutien la plajă și a atras toate privirile
Adevarul
Calin Georgescu, avertizat înaintea unei întâniri cu susținătorii săi: „Probabil cineva i-a spus că acolo este multă lume”
Mediafax
Putin vrea TOATĂ Ucraina! Avertismentul dur lansat de Zelenski
Click
„Marș acasă, nu ești binevenit aici!” Țara în care românii sunt umiliți pe stradă și la muncă
Digi24
Care sunt părțile comune dintr-un bloc și cum pot fi folosite. Când riști sancțiuni pentru obiectele lăsate pe hol
Cancan.ro
Generalul Dorin Ioniță S-A SINUCIS din cauza amantei. Primele imagini de la fața locului
Ce se întâmplă doctore
Microbiomul intestinal ar putea fi „contagios”. Bacteriile din intestin se pot transmite între oameni
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Promotor.ro
Un nou brand auto apare pe piața din România! Ce modele a lansat Jetour în țara noastră?
Descopera.ro
Ce se întâmplă în creier după ce renunți la alcool?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. După prima noapte împreună, Bulă se duce la duş...
Descopera.ro
Energia întunecată ar fi în curs de evoluție, arată un studiu pe 3.000 de supernove
Mediafax Italia
NOILE REGULI privind permisul de conducere după 65 DE ANI. Ce se schimbă pentru șoferii cu diferite categorii din Italia
Mediafax Spania
Aici se găsește CEA MAI IEFTINĂ BENZINĂ! Unde să alimentezi dacă ești în vacanță, în Spania
ULTIMA ORĂ Trump ajunge sâmbătă în Irlanda sub una dintre cele mai ample operațiuni de securitate din istoria țării. Sunt anunțate proteste
09:46
Trump ajunge sâmbătă în Irlanda sub una dintre cele mai ample operațiuni de securitate din istoria țării. Sunt anunțate proteste
FLASH NEWS Avertismentul lui Putin pentru Europa: „Trimiterea trupelor în Ucraina ar însemna război cu Rusia”
09:12
Avertismentul lui Putin pentru Europa: „Trimiterea trupelor în Ucraina ar însemna război cu Rusia”
SPORT Radu Drăgușin, nota 7 din partea italienilor, după Venezia – Fiorentina 2-4
09:07
Radu Drăgușin, nota 7 din partea italienilor, după Venezia – Fiorentina 2-4
CONTROVERSĂ Zelenski cere și mai mulți bani pentru Ucraina, crește scepticismul în Europa. Unde se termină cheltuielile din timpul războiului și unde începe ineficiența cronică în managementul guvernamental?
09:00
Zelenski cere și mai mulți bani pentru Ucraina, crește scepticismul în Europa. Unde se termină cheltuielile din timpul războiului și unde începe ineficiența cronică în managementul guvernamental?
FINANCIAR Schimbare la credite bancare. Băncile vor verifica la ANAF persoanele fizice și firmele după ce acestea își dau acordul prin SPV (Proiect)
08:53
Schimbare la credite bancare. Băncile vor verifica la ANAF persoanele fizice și firmele după ce acestea își dau acordul prin SPV (Proiect)
FLASH NEWS Zelenski îi cere lui Trump sancțiuni severe împotriva Rusiei: „Trebuie impuse chiar acum”
08:34
Zelenski îi cere lui Trump sancțiuni severe împotriva Rusiei: „Trebuie impuse chiar acum”

Cele mai noi

Trimite acest link pe