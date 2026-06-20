Adolescentă de 15 ani, în moarte cerebrală, după ce a participat la o provocare online

O adolescentă în vârstă de 15 ani se află în moarte cerebrală după ce a participat la așa-numita „provocare Benadryl”, o tendință virală pe internet.

Leha Presson se află internată într-o unitate de terapie intensivă din Oklahoma City, SUA, informează abc6onyourside.com.

Fata a participat la „provocarea Benadryl”, care încurajează ingerarea unor doze masive de difenhidramină. Copila a intrat în stop cardiac și creierul ei nu mai prezintă activitate.

Difenhidramina este un ingredient din medicamentele antialergice sau pentru somn.

Consumată în doze mari, poate provoca probleme cardiace grave, convulsii, comă sau chiar moartea.

Dr. Ryan Brown a explicat că substanța consumată în doze mari poate duce la aritmie cardiacă, care conduc la stop cardiac și, în final, la moartea cerebrală.

Trei tineri morți din cauza difenhidraminei

America’s Poison Centers, organizație care reprezintă 53 de centre de toxicologie, a avertizat cu privire la creșterea numărului de cazuri de abuz de difenhidramină la adolescenții cu vârste între 13 și 19 ani.

În primele cinci luni din 2026 au fost înregistrate deja 6.179 cazuri, mai mult decât dublu față de aceeași perioadă a anului trecut.

În Connecticut, autoritățile au făcut legătura între acest medicament și trei decese ale unor tineri.

Spitalul de Copii Rady din San Diego a raportat cel puțin cinci vizite la urgențe într-o singură săptămână, iar Spitalul de Copii din Fort Worth, Texas, a înregistrat peste 100 de vizite în șase luni, inclusiv un deces.

Printre semnele de intoxicație se numără somnolența, agitația, ritmul cardiac accelerat, greața, vărsăturile, halucinațiile, convulsiile, aritmia cardiacă și pierderea cunoștinței.

Producătorul Benadryl colaborează cu rețelele de socializare pentru eliminarea conținutul periculos.

Pericolul provocării Benadryl

„Jocul halucinațiilor” circulă pe rețelele sociale din anul 2020.

Provocarea virală implică administrarea unor cantități masive de Benadryl, medicamentul antialergic fără prescripție, pentru a te droga și a-ți provoca halucinații.

De exemplu, Jacob, un copil din Greenfield, Ohio, a murit după ce a luat 12-14 pastile care au cauzat imediat convulsii, a declarat tatăl acestuia.

Platformele de socializare transmit cele mai profunde condoleanțe familiilor afectate și promit să ia măsuri.

Sursa foto: Envato