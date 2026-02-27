Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Silviu Predoiu: „Presa din România a dispărut. Și-a abandonat rolul de a patra putere în stat”

Silviu Predoiu: „Presa din România a dispărut. Și-a abandonat rolul de a patra putere în stat”

Alexandra Anton Marinescu
27 feb. 2026, 11:30, Marius Tucă Show
Silviu Predoiu: „Presa din România a dispărut. Și-a abandonat rolul de a patra putere în stat”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Silviu Predoiu, general român și fost ofițer SIE, a criticat evoluția presei din România și relația acesteia cu autoritățile. Invitatul a susținut că mass-media și-ar fi diminuat rolul de control asupra puterii politice. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Silviu Predoiu: „Presa și-a abandonat rolul de a patra putere în stat”

Predoiu afirmă că presa nu mai funcționează ca a patra putere în stat și că dependența de fondurile publice ar fi influențat linia editorială. El compară situația actuală cu perioada guvernării lui Adrian Năstase, susținând că metodele de control sunt diferite.

„Presa din România a încetat, în opinia mea, și nu vreau să supăr neapărat, pentru că are în continuare un rol important. Dar presa și-a abandonat rolul de a patra putere în stat. Și a intrat cumva, mulțumită banilor de la buget, în trena narațiunii autorităților. Cu foarte mici și controlate derapaje. Deci, țineți minte cât îl înjuram pe… Nu noi. Noi, ca nație, nu neapărat, pe Năstase. Ce a făcut presei. A încercat să o facă să tacă cu amenințări. Năstase, săracul, nu s-a gândit niciodată să meargă pe varianta asta cu bani de la buget. Că nu erau nici măcar de la el.”, susține invitatul.

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Ion Cristoiu: „După ce se va termina războiul, vor veni extratereștrii. O să ne spună că au clonat oamenii”
10:30
Ion Cristoiu: „După ce se va termina războiul, vor veni extratereștrii. O să ne spună că au clonat oamenii”
MARIUS TUCĂ SHOW Ion Cristoiu: „În cazul de față nu e vorba că nu avem contacte să îl îmbunăm pe Trump. Noi nu am avut informații despre părerea americanilor”
10:00
Ion Cristoiu: „În cazul de față nu e vorba că nu avem contacte să îl îmbunăm pe Trump. Noi nu am avut informații despre părerea americanilor”
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Ucraina a devenit mai dependentă ca niciodată de alte țări. Este asistată la ora actuală de Occident”
09:30
Ion Cristoiu: „Ucraina a devenit mai dependentă ca niciodată de alte țări. Este asistată la ora actuală de Occident”
ACTUALITATE Silviu Predoiu: „Sunt de acord cu echitatea în societate, dar echitatea nu trebuie să înceapă cu sfârșitul carierei”
09:00
Silviu Predoiu: „Sunt de acord cu echitatea în societate, dar echitatea nu trebuie să înceapă cu sfârșitul carierei”
ACTUALITATE Silviu Predoiu: „Nicușor Dan nu are consilieri, iar Ministerul de Externe nu este capabil să-i dea o direcție”
08:30
Silviu Predoiu: „Nicușor Dan nu are consilieri, iar Ministerul de Externe nu este capabil să-i dea o direcție”
MARIUS TUCĂ SHOW Silviu Predoiu: „Structurile de forță nu-și permit să ia pe cineva, să-l pună cel mai ineficient primar al Capitalei, ca apoi să-l pună la Cotroceni”
08:00
Silviu Predoiu: „Structurile de forță nu-și permit să ia pe cineva, să-l pună cel mai ineficient primar al Capitalei, ca apoi să-l pună la Cotroceni”
Mediafax
Proiect de lege: scutire de impozit pe venit pentru părinții cu doi copii. Măsura merge la vot final în Camera Deputaților
Digi24
Cine este Maria Julissa, femeia care ar fi stârnit un adevărat război în Mexic, după uciderea liderului de cartel El Mencho
Cancan.ro
Capitala a fost bombardată! Un avion a fost doborât în această dimineață. A început războiul dintre cele două țări
Prosport.ro
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
Adevarul
Cele mai stranii locuri din Defileul Dunării. Peșterea care ascundea roiuri înfiorătoare de muște
Mediafax
Cum s-a ajuns la războiul dintre Pakistan si Afganistan
Click
Mersul pe jos în stil japonez. Un antrenament de jumătate de oră care are de 10 ori mai multe beneficii decât 10.000 de pași pe zi
Digi24
Verdict pentru Dorian Popa! Ce au decis judecătorii după ce a fost prins drogat la volan
Cancan.ro
BREAKING. Măruță A REVENIT în spațiul monden. A semnat un nou contract în urmă cu puțin timp
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Diana Munteanu la 46 de ani în costum de baie! Imaginile care i-au lăsat pe fani fără cuvinte
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Arhimandritul Metodie, condamnat definitiv după ce a băut „un litru de vin” și a urcat la volan. Ce pedeapsă a primit
Descopera.ro
O stea colosală și-a schimbat brusc culoarea!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La coafor: – Vă iau pe la spate? Clienta...
Descopera.ro
Copilul tău este pretențios la mâncare? Iată ce trebuie să faci!
SCANDALOS Statuia lui Churchill din Piața Parlamentului din Londra a fost vandalizată. Ce mesaje au apărut pe exeriorul monumentului peste noapte
12:41
Statuia lui Churchill din Piața Parlamentului din Londra a fost vandalizată. Ce mesaje au apărut pe exeriorul monumentului peste noapte
ACUZAȚII Adrian Axinia, vicepreședintele AUR: ”Nicușor Dan are în permanență spectrul pușcăriei după finalizarea mandatului”
12:41
Adrian Axinia, vicepreședintele AUR: ”Nicușor Dan are în permanență spectrul pușcăriei după finalizarea mandatului”
SPORT Lucian Bute și-a amintit la Montreal de iernile de poveste petrecute la Pechea. „Abia dacă puteam ieși din casă”
12:30
Lucian Bute și-a amintit la Montreal de iernile de poveste petrecute la Pechea. „Abia dacă puteam ieși din casă”
CONTROVERSĂ AUR cere suspendarea lui Nicușor Dan. „Dosarul penal care se naște în urma sesizării AEP îl face pe acesta instant șantajabil”
12:29
AUR cere suspendarea lui Nicușor Dan. „Dosarul penal care se naște în urma sesizării AEP îl face pe acesta instant șantajabil”
REACȚIE Consilierul prezidențial Radu Burnete îi dă replica lui Grindeanu: Bugetul nu ar trebui ținut ostatic
12:27
Consilierul prezidențial Radu Burnete îi dă replica lui Grindeanu: Bugetul nu ar trebui ținut ostatic
REACȚIE Hâtz, condamnare. Ce a postat Dorian Popa pe Instagram după ce și-a aflat sentința
12:21
Hâtz, condamnare. Ce a postat Dorian Popa pe Instagram după ce și-a aflat sentința

Cele mai noi

Trimite acest link pe