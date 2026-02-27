Silviu Predoiu: „Presa din România a dispărut. Și-a abandonat rolul de a patra putere în stat”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Silviu Predoiu, general român și fost ofițer SIE, a criticat evoluția presei din România și relația acesteia cu autoritățile. Invitatul a susținut că mass-media și-ar fi diminuat rolul de control asupra puterii politice. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Silviu Predoiu: „Presa și-a abandonat rolul de a patra putere în stat”

Predoiu afirmă că presa nu mai funcționează ca a patra putere în stat și că dependența de fondurile publice ar fi influențat linia editorială. El compară situația actuală cu perioada guvernării lui Adrian Năstase, susținând că metodele de control sunt diferite.