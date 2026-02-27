S-a zguduit studioul Antena 3 CNN. Gâdea s-a certat cu Miruță de la Apărare: „Ce e urât, domnule ministru? Nu vă enervați, că vă fuge vocea”. De la ce s-au încăierat cei doi

Mihai Gâdea și-a ieșit din minți în direct, în urma unui schimb de replici tensionat cu Radu Miruță. Moderatorul a ridicat tonul și a lansat acuzații dure la adresa ministrului, menționând o presupusă ”fină” a acestuia, care ar fi ajuns din Gorj la ANAF. Prezentatorul i-a cerut explicații lui Miruță și pentru numirea în funcția de administrator special la Uzina Mecanică (UM) Sadu a fostului șef al Inspectoratului de Poliție Județen (IPJ) Gorj, Viorel Salvador Caragea.

Scandal în direct. Mihai Gâdea, scos din minți de răspunsurile vagi date de Miruță: ”Noi nu suntem aici la USR, unde le spuneți dvs. ălora ce să facă”

Radu Miruță a negat existența unei astfel de legături și a cerut dovezi imediate, acuzând că sunt „aruncate lucruri pentru a influența opinia publică, fără nicio legătură cu adevărul”. Tonul a crescut rapid, iar cei doi au ajuns să își reproșeze reciproc manipularea opiniei publice și lipsa de onestitate.

Mihai Gâdea: Ascultați cu atenție, că nu v-am întrebat de fina dvs., care a ajuns din Gorj la ANAF.

Radu Miruță: De cine?

Mihai Gâdea: De fina dvs.

Radu Miruță: Care fină??

Mihai Gâdea: N-aveți nicio fină…

Radu Miruță: Domnul Gâdea, faceți un proces…

Mihai Gâdea: Nu fac niciun proces.

Radu Miruță: E o chestie foarte urâtă.

Mihai Gâdea: Ce e urât, domnule ministru? Ia explicați-mi dvs. ce e urât. Eu, că pun întrebări, fac chestii urâte, iar dvs., care sunteți ministrul Apărării și viceprim-ministrul României, îl puneți pe ăsta în funcție și spuneți că noi facem chestii urâte?

Radu Miruță: Aruncați niște lucruri pentru a influența opinia publică, fără nicio legătură cu adevărul.

Mihai Gâdea: Exact pentru asta fac.

Radu Miruță: Ați spus despre fină. Care fină?

Mihai Gâdea: Haideți să le luăm pe rând, vă dau imediat toate datele.

Radu Miruță: Ați spus acum, dați-mi-le acum.

Mihai Gâdea: Acum. Nu vă enervați, că vă fuge vocea. Atenție, domnule ministru.

Radu Miruță: O secundă, nu-mi fuge vocea. Să știți că dialogul nu este cu „opriți-vă”, că ăsta nu e un dialog.

Mihai Gâdea: Domnule ministru, noi nu suntem aici la USR, unde le spuneți dvs. ălora ce să facă. Aici sunteți într-o emisiune. Dacă vreți să rămâneți în această emisiune, învățați să ascultați o întrebare.

Miruță a susținut ulterior că persoana respectivă nu este fina lui.

„Mihaela Popescu nu este fina mea, este un neadevăr. Dvs când spuneți la televizor despre o fină pe care am adus-o la București, Mihaela Popescu este soția unui medic care lucrează la Târgu Jiu, dar nu este fină și nu este adusă la București”, a spus Miruță.

