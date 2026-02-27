Nicuşor Dan a fost reclamat la Parchetul General de către AEP. Banii din campanie au stârnit suspiciuni de natură penală

Autoritatea Electorală Permanentă a sesizat Parchetul General cu privire la sursa finanțării campaniei electorale a președintelui Nicușor Dan. AEP a depus sesizarea încă din perioada în care Zsombor Vajda era şef al instituţiei, scrie G4Media.

În documentul consultat de ziariştii de la G4Media se arată că:

„Ca urmare a apariției unor suspiciuni privind săvârșirea unor fapte de natură penală, Autoritatea Electorală Permanentă a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție”.

Suspiciunile au apărut în urma controlului efectuat de AEP cu privire la finanțarea campaniei electorale pentru alegerea președintelui României, din anul 2025.

Concluziile AEP sunt următoarele:

„Au fost efectuate plăți aferente unor cheltuieli electorale pentru care nu se probează realitatea și exactitatea serviciului prestat (de ex: au fost solicitate spre rambursare cercetări sociologice realizate în afara campaniei electorale; au fost difuzate materiale de propagandă electorală produse de firme ce nu erau în relații contractuale cu candidatul independent conform documentelor depuse la AEP), în cuantum total de 870.384,10 lei, fără a respecta prevederile” legale.

„Acest lucru a condus la invalidarea sumei de 870.384,10 lei”, se mai arată în documentul consultat de G4Media.