Odată validat de către CCR, noul text de lege care reglementează pensiile magistraţilor a fost publicat în Monitorul Oficial.

Preşedintele Nicuşor Dan a promulgat noul text de lege, vineri dimineaţă, apoi a transmis şi un mesaj de argumentare.

„Am promulgat în această dimineață legea privind pensiile magistraților, în urma publicării în Monitorul Oficial a deciziei Curții Constituționale. Recalibrarea modului de calcul al acestor pensii este un gest de echitate, așteptat de societatea noastră. Încrederea cetăţenilor în stat se recâştigă atunci când reformele aşteptate de societate devin realitate. Îi asigur pe magistrați că munca lor este respectată, iar importanța lor în arhitectura statului este pe deplin recunoscută. Voi susține măsurile legislative și administrative cerute de corpul profesional pentru optimizarea condițiilor în care își desfășoară activitatea”, transmite preşedintele Nicuşor Dan, pe facebook.

Premierul Ilie Bolojan a declarat că măsura urmărește eliminarea unor inechități care au afectat percepția societății asupra sistemului de justiție și a subliniat că principiul de la care a pornit reforma este cel al eliminării privilegiilor nejustificate.

Reforma pensiilor magistraţilor a fost validată de către Curtea Constituţională, pe 18 februarie 2026.

