Indicatorul rutier care îi încurcă pe șoferi. Greșeala pe care o fac în dreptul lui.

27 feb. 2026, 11:43, Auto
Șoferii din Marea Britanie sunt încurcați de un semn de circulație format dintr-un cerc cu margini roșii și interior alb.

Indicatorul interzice accesul vehiculelor. Deși pare un semn binecunoscut, mulți șoferi l-au interpretat greșit și au fost penalizați.

Semnul de circulație care interzice accesul vehiculelor

Indicatorul, care are un contur roșu și un interior alb fără niciun simbol, semnalizează interdicția absolută de acces pentru vehicule, conform Codului Rutier din UK.

Semnul indică o zonă închisă traficului rutier, iar nerespectarea să constituie o încălcare a legii.

Indicatorul este utilizat frecvent în dreptul școlilor, în zonele cu emisii reduse, pe drumuri rezervate autobuzelor, în zone pentru pietoni, pe poduri sau pe trasee înguste.

Totodată, poate marca accesul restricționat pe drumuri private sau în așa-numitele „drumuri liniștite”.

Șoferii contestă cu greu amenzile

Indicatorul se aplică tuturor vehiculelor motorizate. În anumite situații, interdicția se poate extinde și la vehiculele trase de animale, dacă nu există plăcuțe suplimentare care să prevadă excepții.

Amenzile variază între 60 și 130 de lire sterline (350-750 lei).

Recomandarea pentru șoferii români din Marea Britanie este să fie atenți la semnificația indicatoarelor rutiere și să nu treacă cu vederea importanța lor.

În orice situație care o impune, este recomandată reducerea vitezei.

În consecință, șoferii au mai mult timp pentru a observa și a înțelege corespunzător semnalizarea rutieră, fapt ce duce la o mai mare siguranță, prin respectarea regulilor de circulație, scrie Wales Online.

