Prima pagină » Actualitate » Cutremur în dosarele de evaziune fiscală. ÎCCJ întoarce la Parchet cauzele în care nu este întocmită expertiza prejudiciului

Cutremur în dosarele de evaziune fiscală. ÎCCJ întoarce la Parchet cauzele în care nu este întocmită expertiza prejudiciului

27 feb. 2026, 11:26, Actualitate
Cutremur în dosarele de evaziune fiscală. ÎCCJ întoarce la Parchet cauzele în care nu este întocmită expertiza prejudiciului

O decizie pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție, devenită obligatorie de astăzi, răstoarnă practica din dosarele de evaziune fiscală. Instanța supremă a stabilit că, dacă procurorii trimit în judecată un inculpat fără să fi făcut în prealabil o expertiză de specialitate pentru stabilirea prejudiciului, cauza trebuie restituită la Parchet.

Conform art. 477 alin. (3) din Codul de procedură penală, hotărârea este obligatorie pentru toate instanțele din țară începând cu ziua următoare difuzării oficiale în Monitorul Oficial, adică de astăzi, 27 februarie 2026.

Înalta Curte a decis că expertiza devine obligatorie

În Dosarul nr. 1.070/1/2025, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală al ÎCCJ a admis sesizarea Curții de Apel București și a stabilit: „În interpretarea art. 10 din Legea nr. 241/2005, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 126/2024, neîntocmirea raportului de expertiză de specialitate determină neregularitatea actului de sesizare a instanței, ceea ce atrage restituirea cauzei la procuror”.

FOTO: Codrin Prisecaru/Mediafax Foto

În consecință, expertiza nu mai este opțională, devine obligatorie.

De notat că legea 241/2005 privind combaterea evaziunii fiscale a fost modificată în anul 2024. Noile prevederi permit reducerea pedepsei sau chiar nepedepsirea dacă prejudiciul este achitat în anumite condiții și termene. Însă, pentru ca un inculpat să știe exact ce trebuie să plătească, prejudiciul trebuie stabilit printr-o expertiză de specialitate.

ÎCCJ a arătat că formularea din lege – „prejudiciul se va determina în temeiul unei expertize de specialitate” – are caracter imperativ, deci este o obligație. Ca efect, dacă această expertiză lipsește, inculpatul nu poate beneficia real de drepturile oferite de lege, iar procesul nu mai poate continua în mod legal, notează Stiripesurse.

Cum justifică Instanța supremă schimbarea

Instanța supremă a subliniat că expertiza este conectată de dreptul la un proces echitabil. Concret, fără o determinare obiectivă a prejudiciului, inculpatul nu poate decide informat dacă plătește pentru a obține reducerea limitelor de pedeapsă sau clasarea cauzei.

ÎCCJ a avertizat că, în lipsa expertizei, beneficiile prevăzute de lege ar deveni „pur teoretice”, așadar norma ar fi golită de conținut.

Ce efecte are pentru dosarele aflate pe rol

În mod categoric, decizia ÎCCJ produce efecte majore. În toate cauzele de evaziune fiscală în care procurorii nu au dispus expertiza de specialitate înainte de trimiterea în judecată, judecătorul de cameră preliminară poate constata neregularitatea rechizitoriului. Deci poate restitui dosarul la Parchet.

Acest lucru implică întârzieri, reluarea urmăririi penale, inclusiv refacerea probatoriului. Pentru inculpați, decizia poate fi crucială: le oferă șansa de a beneficia de reducerea pedepsei sau de nepedepsire prin achitarea prejudiciului corect stabilit.

Decizia vine în contextul în care statul  a optat pentru o nouă direcție în materie de evaziunie fiscală. Accentul nu mai este pus exclusiv pe pedeapsa privativă de libertate, ci pe recuperarea prejudiciului.

Curtea Constituțională argumentase anterior că obiectivul politicii penale moderne este recuperarea sumelor fraudate și readucerea lor la bugetul public. Dar pentru ca acest mecanism să funcționeze, prejudiciul trebuie stabilit riguros.

Impact major: sute de dosare pot fi afectate

Avocații specializați în drept penal economic avertizează că decizia poate influența un număr considerabil de cauze aflate deja în faza de cameră preliminară sau pe rolul instanțelor. Astfel, orice rechizitoriu emis după modificarea legii din 2024, fără expertiza impusă de art. 10 din Legea nr. 241/2005, cu modificările ulterioare, poate fi atacat.

Este una dintre cele mai importante clarificări juridice din ultimii ani în materia evaziunii fiscale – cu efecte directe pentru inculpați, procurori și sistemul judiciar în ansamblu. Așadar, decizia ÎCCJ schimbă complet practica în dosarele de evaziune, calculele trebuie făcute  exact, pe hârtie, înainte de a ajunge în fața judecătorului.

AUTORUL MAI RECOMANDĂ

Lia Savonea, președintele ÎCCJ, trage un semnal de alarmă: „O justiție puternică nu se apără prin izolare și nu se construiește din inerție”

Lovitură de teatru. Alin Horațiu Dima, expertul evaluator condamnat în celebrul Dosar al Retrocedărilor din Constanța, cerere de revizuire a sentinței și acuzații grave: „2 specialiști DNA au fost angajați nelegal, Raportul de Constatare este lovit de nulitate!”

Recomandarea video

Citește și

ACUZAȚII Adrian Axinia, vicepreședintele AUR: ”Nicușor Dan are în permanență spectrul pușcăriei după finalizarea mandatului”
12:41
Adrian Axinia, vicepreședintele AUR: ”Nicușor Dan are în permanență spectrul pușcăriei după finalizarea mandatului”
CONTROVERSĂ AUR cere suspendarea lui Nicușor Dan. „Dosarul penal care se naște în urma sesizării AEP îl face pe acesta instant șantajabil”
12:29
AUR cere suspendarea lui Nicușor Dan. „Dosarul penal care se naște în urma sesizării AEP îl face pe acesta instant șantajabil”
REACȚIE Consilierul prezidențial Radu Burnete îi dă replica lui Grindeanu: Bugetul nu ar trebui ținut ostatic
12:27
Consilierul prezidențial Radu Burnete îi dă replica lui Grindeanu: Bugetul nu ar trebui ținut ostatic
REACȚIE Hâtz, condamnare. Ce a postat Dorian Popa pe Instagram după ce și-a aflat sentința
12:21
Hâtz, condamnare. Ce a postat Dorian Popa pe Instagram după ce și-a aflat sentința
ULTIMA ORĂ Nicuşor Dan a fost reclamat la Parchetul General de către AEP. Banii din campanie au stârnit suspiciuni de natură penală
11:45
Nicuşor Dan a fost reclamat la Parchetul General de către AEP. Banii din campanie au stârnit suspiciuni de natură penală
SCANDAL S-a zguduit studioul Antena 3 CNN. Gâdea s-a certat cu Miruță de la Apărare: „Ce e urât, domnule ministru? Nu vă enervați, că vă fuge vocea”. De la ce s-au încăierat cei doi
11:39
S-a zguduit studioul Antena 3 CNN. Gâdea s-a certat cu Miruță de la Apărare: „Ce e urât, domnule ministru? Nu vă enervați, că vă fuge vocea”. De la ce s-au încăierat cei doi
Mediafax
Proiect de lege: scutire de impozit pe venit pentru părinții cu doi copii. Măsura merge la vot final în Camera Deputaților
Digi24
Cine este Maria Julissa, femeia care ar fi stârnit un adevărat război în Mexic, după uciderea liderului de cartel El Mencho
Cancan.ro
Capitala a fost bombardată! Un avion a fost doborât în această dimineață. A început războiul dintre cele două țări
Prosport.ro
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
Adevarul
Cele mai stranii locuri din Defileul Dunării. Peșterea care ascundea roiuri înfiorătoare de muște
Mediafax
Cum s-a ajuns la războiul dintre Pakistan si Afganistan
Click
Mersul pe jos în stil japonez. Un antrenament de jumătate de oră care are de 10 ori mai multe beneficii decât 10.000 de pași pe zi
Digi24
Verdict pentru Dorian Popa! Ce au decis judecătorii după ce a fost prins drogat la volan
Cancan.ro
BREAKING. Măruță A REVENIT în spațiul monden. A semnat un nou contract în urmă cu puțin timp
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Diana Munteanu la 46 de ani în costum de baie! Imaginile care i-au lăsat pe fani fără cuvinte
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Arhimandritul Metodie, condamnat definitiv după ce a băut „un litru de vin” și a urcat la volan. Ce pedeapsă a primit
Descopera.ro
O stea colosală și-a schimbat brusc culoarea!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La coafor: – Vă iau pe la spate? Clienta...
Descopera.ro
Copilul tău este pretențios la mâncare? Iată ce trebuie să faci!
SCANDALOS Statuia lui Churchill din Piața Parlamentului din Londra a fost vandalizată. Ce mesaje au apărut pe exeriorul monumentului peste noapte
12:41
Statuia lui Churchill din Piața Parlamentului din Londra a fost vandalizată. Ce mesaje au apărut pe exeriorul monumentului peste noapte
SPORT Lucian Bute și-a amintit la Montreal de iernile de poveste petrecute la Pechea. „Abia dacă puteam ieși din casă”
12:30
Lucian Bute și-a amintit la Montreal de iernile de poveste petrecute la Pechea. „Abia dacă puteam ieși din casă”
CONTROVERSĂ Prima femeie prim-ministru a Japoniei se opune ca tronul țării să fie moștenit de o femeie. Cine sunt urmașii împăratului Naruhito și cum a rezistat cea mai veche monarhie ereditară din lume
12:13
Prima femeie prim-ministru a Japoniei se opune ca tronul țării să fie moștenit de o femeie. Cine sunt urmașii împăratului Naruhito și cum a rezistat cea mai veche monarhie ereditară din lume
CONSTRUCȚII Turnul 2 al noului World Trade Center prinde contur, la aproape 25 de ani de la atentatele de la 11 septembrie
11:48
Turnul 2 al noului World Trade Center prinde contur, la aproape 25 de ani de la atentatele de la 11 septembrie
IMOBILIARE Prețuri incredibile în New York. Un singur metru pătrat în Manhattan costă cât o garsonieră în București 
11:43
Prețuri incredibile în New York. Un singur metru pătrat în Manhattan costă cât o garsonieră în București 
AUTO Indicatorul rutier care îi încurcă pe șoferi. Greșeala pe care o fac în dreptul lui
11:43
Indicatorul rutier care îi încurcă pe șoferi. Greșeala pe care o fac în dreptul lui

Cele mai noi

Trimite acest link pe