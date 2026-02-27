O decizie pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție, devenită obligatorie de astăzi, răstoarnă practica din dosarele de evaziune fiscală. Instanța supremă a stabilit că, dacă procurorii trimit în judecată un inculpat fără să fi făcut în prealabil o expertiză de specialitate pentru stabilirea prejudiciului, cauza trebuie restituită la Parchet.

Conform art. 477 alin. (3) din Codul de procedură penală, hotărârea este obligatorie pentru toate instanțele din țară începând cu ziua următoare difuzării oficiale în Monitorul Oficial, adică de astăzi, 27 februarie 2026.

Înalta Curte a decis că expertiza devine obligatorie

În Dosarul nr. 1.070/1/2025, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală al ÎCCJ a admis sesizarea Curții de Apel București și a stabilit: „În interpretarea art. 10 din Legea nr. 241/2005, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 126/2024, neîntocmirea raportului de expertiză de specialitate determină neregularitatea actului de sesizare a instanței, ceea ce atrage restituirea cauzei la procuror”.

În consecință, expertiza nu mai este opțională, devine obligatorie.

De notat că legea 241/2005 privind combaterea evaziunii fiscale a fost modificată în anul 2024. Noile prevederi permit reducerea pedepsei sau chiar nepedepsirea dacă prejudiciul este achitat în anumite condiții și termene. Însă, pentru ca un inculpat să știe exact ce trebuie să plătească, prejudiciul trebuie stabilit printr-o expertiză de specialitate.

ÎCCJ a arătat că formularea din lege – „prejudiciul se va determina în temeiul unei expertize de specialitate” – are caracter imperativ, deci este o obligație. Ca efect, dacă această expertiză lipsește, inculpatul nu poate beneficia real de drepturile oferite de lege, iar procesul nu mai poate continua în mod legal, notează Stiripesurse.

Cum justifică Instanța supremă schimbarea

Instanța supremă a subliniat că expertiza este conectată de dreptul la un proces echitabil. Concret, fără o determinare obiectivă a prejudiciului, inculpatul nu poate decide informat dacă plătește pentru a obține reducerea limitelor de pedeapsă sau clasarea cauzei.

ÎCCJ a avertizat că, în lipsa expertizei, beneficiile prevăzute de lege ar deveni „pur teoretice”, așadar norma ar fi golită de conținut.

Ce efecte are pentru dosarele aflate pe rol

În mod categoric, decizia ÎCCJ produce efecte majore. În toate cauzele de evaziune fiscală în care procurorii nu au dispus expertiza de specialitate înainte de trimiterea în judecată, judecătorul de cameră preliminară poate constata neregularitatea rechizitoriului. Deci poate restitui dosarul la Parchet.

Acest lucru implică întârzieri, reluarea urmăririi penale, inclusiv refacerea probatoriului. Pentru inculpați, decizia poate fi crucială: le oferă șansa de a beneficia de reducerea pedepsei sau de nepedepsire prin achitarea prejudiciului corect stabilit.

Decizia vine în contextul în care statul a optat pentru o nouă direcție în materie de evaziunie fiscală. Accentul nu mai este pus exclusiv pe pedeapsa privativă de libertate, ci pe recuperarea prejudiciului.

Curtea Constituțională argumentase anterior că obiectivul politicii penale moderne este recuperarea sumelor fraudate și readucerea lor la bugetul public. Dar pentru ca acest mecanism să funcționeze, prejudiciul trebuie stabilit riguros.

Impact major: sute de dosare pot fi afectate

Avocații specializați în drept penal economic avertizează că decizia poate influența un număr considerabil de cauze aflate deja în faza de cameră preliminară sau pe rolul instanțelor. Astfel, orice rechizitoriu emis după modificarea legii din 2024, fără expertiza impusă de art. 10 din Legea nr. 241/2005, cu modificările ulterioare, poate fi atacat.

Este una dintre cele mai importante clarificări juridice din ultimii ani în materia evaziunii fiscale – cu efecte directe pentru inculpați, procurori și sistemul judiciar în ansamblu. Așadar, decizia ÎCCJ schimbă complet practica în dosarele de evaziune, calculele trebuie făcute exact, pe hârtie, înainte de a ajunge în fața judecătorului.

AUTORUL MAI RECOMANDĂ

Lia Savonea, președintele ÎCCJ, trage un semnal de alarmă: „O justiție puternică nu se apără prin izolare și nu se construiește din inerție”

Lovitură de teatru. Alin Horațiu Dima, expertul evaluator condamnat în celebrul Dosar al Retrocedărilor din Constanța, cerere de revizuire a sentinței și acuzații grave: „2 specialiști DNA au fost angajați nelegal, Raportul de Constatare este lovit de nulitate!”