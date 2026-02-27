Prețuri incredibile în New York. Un singur metru pătrat în Manhattan costă cât o garsonieră în București 

Piața imobiliară de lux din Manhattan funcționează pe o anumită deviză: Cu cât este mai scump cu atât este mai căutat.

Apartamentele de lux se vând destul de rapid și cu 20 de milioane de dolari, ceea ce înseamnă cam 70 de mii de dolari pe metrul pătrat.

Mai exact, o garsonieră într-o zonă bună din București costă cât un metru pătrat în centrul New York-ului. Iar cererea depășește cu mult oferta.

În inima Manhattanului, un penthouse duce luxul imobiliar pe noi culmi. Chiar şi agenta care se ocupa de promovarea comorii pare copleşită. Are grijă să pună în valoare toate beneficiile proprietăţii, relatează ProTv.

Firește, la fel este și prețul. Această locuință costă 20 de milioane de dolari. În Manhattan, şi un apartament modest este cel puţin un milion de dolari. Asta în condiţiile în care dobânzile pentru împrumuturile imobiliare se menţin de aproape trei ani la niveluri record. Iar noul primar al metropolei a promis în campanie o creştere cu aproape 10% a impozitelor pe proprietăţi.

Pe de altă parte, un asemenea penthouse vine la pachet cu beneficii foarte ispititoare, precum piscina ori sala de sport integrate în imobil.

”Cred că le cam cade fața clienților când îi aduceți aici. Categoric. Începând cu peretele viu (din plante), de pe una dintre laturile bazinului cu o lățime de 20 de metri, ferestrele de la podea la tavan”, a relatat un corespondent CNN, potrivit sursei citate.

Chiar dacă este vorba despre un preț de 70.000 de dolari pe metrul pătrat, o asemenea proprietate se vinde imediat ce apare pe piață. La categoria proprietăți de ultralux, cererea depășește oferta.

