🚨 Adrian Cioroianu-Cum rămâne Ion Iliescu în istorie? | „Ai aflat! Cu Ionuț Cristache”

„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 12 august, de la ora 15.00, live pe Gândul.

Invitatul emisiunii este istoricul și fost ministrul de Externe, Adrian Cioroianu.

Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Ion Cristoiu – Lupii planetei se întâlnesc, Nicușor petrece la “festivalul lupilor”! |Ai aflat! cu Ionuț Cristache

Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 8 august, de la ora 15.00