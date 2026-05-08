Năstase îi răspunde lui Bolojan după ce guvernul demis a cerut retragerea statutului de utilitate publică pentru asociația fostului premier

Galerie Foto 2
Adrian Năstase reacționează după ce Bolojan a decis retragerea statutului de utilitate publică pentru ADIRI. Fostul premier consideră că măsura adoptată vineri reprezintă o decizie inutilă împotriva unei instituții cu tradiție de 60 de ani, care a contribuit decisiv la formarea școlii românești de diplomație.

O prioritate greșită pentru un guvern interimar

Năstase pune sub semnul întrebării urgența acestei măsuri luate de guvernul demis și afirmă că asociația nu reprezenta o povară pentru stat.

„Nu deranja cu nimic – nu lua bani de la MAE sau de la guvern, nu mai avea sediu, nu mai avea salariați. Avea insă, si cred că are in continuare, un prestigiu pe care nu i-l poate afecta decizia inutilă a guvernului interimar, luată la propunerea ministrului de externe,” a scris acesta pe blogul său

În opinia sa, retragerea statutului chiar în anul în care organizația împlinește șase decenii de existență este un gest lipsit de diplomație.

„Era oare o prioritate a politicii externe românești si a guvernului interimar retragerea, acum, a statutului său de utilitate publica? Acum, cănd se implinesc 60 de ani de la inființarea sa?”

Istoria unei instituții de elită

Năstase amintește și că ADIRI a fost înființată în 1966 și a reunit elitele mediului universitar și politic.

„Ședința inaugurală a ADIRI a avut loc la București în martie 1966, în prezența unor personalități de prim rang ale statului român. Relatarea publicată în ziarul Scânteia din 16 martie 1966 arată dimensiunea instituțională și politică a proiectului.”

Retragerea statutului de utilitate publică pentru ADIRI, decisă în ședința de Guvern

Guvernul demis al lui Ilie Bolojan a avut pe masă, în ședința de vineri, 8 mai, un proiect de hotărâre prin care se cere retragerea statutului de utilitate publică pentru Asociația de Drept Internațional și Relații Internaționale (ADIRI). Inițiativa aparține Ministerului Afacerilor Externe, care a constatat că organizația nu mai îndeplinește obligațiile prevăzute de lege pentru păstrarea acestui statut.

ADIRI este o asociație înființată de Adrian Năstase, în 2022, iar printre membrii fondatori îi regăsim pe Mircea Geoană, Mugur Isărescu, Teodor Meleșcanu, Dan Berindei și Emil Hurezeanu.

Cu ce se ocupă ADIRI

Potrivit documentelor oficiale, scopul ADIRI îl reprezintă „dezvoltarea activităţii stiiţifice în vederea cunoaşterii cât mai aprofundate a dreptului internaţional şi relaţiilor politice şi diplomatice internaţionale şi orientarea acestei activităţi spre problemele actuale şi de perspectivă ale politicii externe românești”.

Statutul de utilitate publică a fost acordat prin Hotărârea de Guvern nr. 664/2002, în perioada în care Adrian Năstase ocupa funcția de prim-ministru.

Năstase, membru în alte două fundații

Fostul lider al PSD este membru fondator în alte două asociații și două fundații, aferente anului 2021, consultate de sursa citată. Este vorba de Asociația Română de Politică Externă, Asociația Clubul Parlamentarilor Români Ion Rațiu, Fundația Institutul Social Democrat Ovidiu Șincai și Fundația Europeană Nicolae Titulescu.

În prezent, Fundația Europeană Nicolae Titulescu (FENT) beneficiază de statut de utilitate publică, obținut tot în 2002. Pe site-ul fundației se precizează că activitatea sa se desfășoară „sub responsabilitatea morală și științifică a Academiei Române”. Din conducerea fundației fac parte mai multe personalități publice și academice, între care Florin Georgescu, Ioan-Aurel Pop, Răzvan Theodorescu, Bogdan Aurescu, Titus Corlățean, Remus Pricopie sau Sorin Cîmpeanu.

