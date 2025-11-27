Prima pagină » Actualitate » Adrian Papahagi, la un pas să fie „linșat” la o conferință teologică de către un preot. Alți preoții au intervenit în forță și l-au scos din sală pe agresor

27 nov. 2025, 21:58, Actualitate
Profesorul universitar Adrian Papahagi a venit cu o reacție după ce ar fi fost la un pas să fie „bătut” de un agresor în timpul unei conferințe care a fost organizată la Huși. Ulterior, acesta a negat faptul că ar fi fost vorba de o agresiune fizică, ci mai degrabă de o agresiune verbală. Cert este că persoana a fost scoasă din sală de către preoți, așa cum relatează și Adrian Papahagi. 

Reacția profesorului universitar Adrian Papahagi

Acesta a precizat că incidentul a fost mult exagerat, iar realitatea a fost alta. „Fals. Nu am fost nici la un pas, nici la zece de așa ceva. A fost doar un isteric care a tulburat vreo două minute o conferință. A fost scos din sală de alți preoți, nu de poliție. Ce s-a întâmplat afară, nu știu. Cert e că am continuat foarte agreabil conferința, după acest mic moment stânjenitor mai ales pentru personajul care l-a provocat”, a adăugat profesorul.

Scena tensionată a avut loc joi, 27 noiembrie, în timpul evenimentului organizat de Episcopia Hușilor la cinematograful „Dacia”, unde profesorul fusese invitat să le vorbească preoților despre comunicarea publică. Potrivit IPJ Vaslui, la ora 11:47 oamenii legii au fost solicitați să intervină pentru că un bărbat provoacă scandal și adresează injurii.

Participanții susțin că bărbatul – un preot de 33 de ani – a devenit violent după ce Papahagi și-a început expunerea. El ar fi strigat că „nu acceptă lecții de comunicare” de la profesorul clujean, pe care l-a acuzat că „a atacat Biserica de multe ori” și că ar fi susținut ideea armonizării datei Paștelui cu catolicii.

Martorii susțin că preotul a încercat să se îndrepte agresiv spre Papahagi, moment în care organizatorii au solicitat intervenția poliției. Când oamenii legii au ajuns la fața locului, preotul a refuzat să se legitimeze și să coopereze.  Potrivit IPJ Vaslui, acesta „a devenit recalcitrant”, fiind necesare imobilizarea și încătușarea lui pentru a fi condus la sediul poliției.

Din cauza comportamentului său agresiv și pentru că bărbatul își putea pune în pericol propria integritate polițiștii l-au transportat ulterior la Spitalul Municipal Huși, unde a fost internat.

Preotul a primit o amendă de 2.000 de lei, potrivit Legii 61/1991 privind tulburarea ordinii publice. Polițiștii continuă verificările pentru stabilirea circumstanțelor complete ale incidentului.

