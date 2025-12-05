Prima pagină » Actualitate » Un parlamentar acuză USR de subminarea economiei naționale. Acesta cere reintroducerea în Codul Penal a Articolului 165. Proiectul de lege a fost depus

Un parlamentar acuză USR de subminarea economiei naționale. Acesta cere reintroducerea în Codul Penal a Articolului 165. Proiectul de lege a fost depus

Luiza Dobrescu
05 dec. 2025
Un parlamentar a depus un proiect de lege pentru reintroducerea în Codul Penal a Articolului 165 care incrimina subminarea economiei națioanale. Demersul politicianului de reintroducere a acestui articol – scos acum 20 de ani de Monica Macovei – este acela de a-i acuza pe cei de la USR de subminarea economiei naționale. 

Reamintim că scandalul crizei apei a inflamat lucrurile pe scena politică din România. Mai mulți politicieni au cerut demisia Dianei Buzoianu, ministrul Mediului, despre care susțin că a gestionat catastrofal dezatrul de la Barajul Paltinu. (Materialul integral AICI)

Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan

Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, inițiată de grupul Pace – Întâi România din Senat și susținută de AUR, este depusă vineri, 5 decembrie, la ora 11:00, în Parlamentul României. Este nevoie de 233 de voturi pentru validarea acestei inițiative, denumită „România nu este de vânzare – un guvern fără USR”.

Pentru ca moțiunea să treacă este nevoie de 232 de voturi din 463. Coaliția PSD-PNL-USR-UDMR este formată din 293 de parlamentari, la care se adaugă 16 deputați din grupul minorităților naționale, grup care susține Guvernul în Parlament.

Inițiatorii aduc critici, atât la adresa premierului Ilie Bolojan și a Guvernului, pe care îl numesc „progresist” de în textul moțiunii, cât și la adresa ministrei Mediului (USR). Ninel Peia, inițiator și senator al grupului Pace – Întâi România, a declarat încă de miercuri că s-au strâns 119 semnături.

Un semnal important îl reprezintă susținerea fostului premier Victor Ponta, care a confirmat pentru Gândul că a fost unul dintre semnatari.

EXTERNE Momente inedite de la vizita lui Putin în India. Premierul Modi i-a dăruit liderului rus texte indiene antice traduse în limba rusă
11:20
Momente inedite de la vizita lui Putin în India. Premierul Modi i-a dăruit liderului rus texte indiene antice traduse în limba rusă
VIDEO Un parlamentar al opoziției pasează „mingea moțiunii” lui Sorin Grindeanu: „Dă ordin parlamentarilor PSD să voteze moțiunea de cenzură”
11:16
Un parlamentar al opoziției pasează „mingea moțiunii” lui Sorin Grindeanu: „Dă ordin parlamentarilor PSD să voteze moțiunea de cenzură”
ACTUALITATE Furtuna „Byron” lovește Grecia. Imagini cu drumuri transformate în râuri și mașini care plutesc pe străzi circulă în mediul online
11:13
Furtuna „Byron” lovește Grecia. Imagini cu drumuri transformate în râuri și mașini care plutesc pe străzi circulă în mediul online
VIDEO Anca Alexandrescu: „În 2023 a expirat garanția la Pasajul Basarab. Primăria Capitalei va fi nevoită să facă lucrări de reabilitare de 130 mil. lei”
11:00
Anca Alexandrescu: „În 2023 a expirat garanția la Pasajul Basarab. Primăria Capitalei va fi nevoită să facă lucrări de reabilitare de 130 mil. lei”
ULTIMA ORĂ Noi acuzații la adresa lui Horațiu Potra. Fosta parteneră de afaceri susține că mercenarul a păcălit-o cu jumătate de milion de dolari
10:58
Noi acuzații la adresa lui Horațiu Potra. Fosta parteneră de afaceri susține că mercenarul a păcălit-o cu jumătate de milion de dolari
Gândul de Vreme Cum va fi vremea în ziua alegerilor pentru Primăria Capitalei. ANM, pentru Gândul, informații de ultimă oră
10:44
Cum va fi vremea în ziua alegerilor pentru Primăria Capitalei. ANM, pentru Gândul, informații de ultimă oră

