Ședința CCR, pe marginea celor 9 moțiuni, a luat sfârșit. Opt dintre acestea s-au amânat, iar una a fost respinsă. Reacția fostului judecător CCR, Adrian toni Neacșu a fost una de uimire și crede că totul este rezultatul presiunilor publice la care magistrații Curții Constituționale au fost supuși.

Moțiunea privind „Obiecțiile de neconstituționalitate a Legii privind eficientizarea activității unor autorități administrative autonome” este singura care a fost respinsă de judecătorii CCR, în ședința de miercuri. Toate celelalte au fost amânate pentru data de 8 octombrie.

Reacția fostului membru al Curții Constituționale, Adrian Toni Neacșu, spune că totul este rezultatul presiunii publice la care au fost supuși magistrații, în ultima perioadă.

„Cred că presiunile publice exercitate de Guvern și partidele din coaliție în ultima vreme pe judecătorii CCR au contat cel mai mult în decizia de amânare a luării unor decizii. Pur și simplu este inadmisibil să se pună atâta presiune pe CCR, aceasta judecă doar dacă o lege respectă Constituția sau nu, nu când demisionează un premier sau se schimbă o majoritate guvernamentală. Este evident că sesizările amânate ridică în analiza judecătorilor CCR multe aspecte de admitere a lor și probabil tocmai de aceea, pentru a nu se lega de deciziile lor efecte cu care nu au nici o legătură, au preferat o temporizare”, spune fostul judecător CCR.

