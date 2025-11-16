Prima pagină » Știri politice » Adrian Țuțuianu și-a depus candidatura pentru președinția Autorității Electorale Permanente. Fostul ministru al Apărării a demisionat din PSD

Sorin Avram
16 nov. 2025, 09:52, Știri politice
Adrian Țuțuianu și-a depus candidatura pentru președinția Autorității Electorale Permanente. Fostul ministru al Apărării a demisionat din PSD

Fostul ministru al Apărării Adrian Țuțuianu a anunțat, duminică, pe Facebook, că și-a depus candidatura pentru președinția Autorității Electorale Permanente (AEP). Adrian Țuțuianu a precizat că a demisionat, joi din PSD.

„La propunerea Partidului Social Democrat și după un timp de reflecție personală, mi-am depus dosarul de candidatură pentru funcția de Președinte al Autorității Electorale Permanente (AEP). Potrivit legii, Președintele AEP nu poate fi membru al unui partid politic, motiv pentru care mi-am depus, joi, demisia din PSD”, a transmis Adrian Țuțuianu.

Fostul ministru le-a mulțumit colegilor săi din PSD Dâmbovița pentru sprijinul primit de-a lungul timpului.

„Câteva gânduri de recunoștință pentru toți cei care m-au susținut în activitatea politică timp de peste 25 de ani. Unul, special, pentru colegii și prietenii din PSD Dâmbovița, iar apoi pentru alegătorii din acest județ.

Mi-ați fost alături și, în dreptul încrederii voastre, am fost promovat și ales: consilier județean (2004-2008), președinte al Consiliului Județean Dâmbovița (2012-2016), senator (2008-2012; 2016-2020), ministru al Apărării Naționale (2017).

M-am străduit să mă ridic la înălțimea așteptărilor și cred că, în bună parte, mi-am onorat demnitățile publice cu profesionalism și bună credință. Mulțumesc și colegilor din Organizația PSD Sector 3 București pentru sprijinul politic din ultimii 3 ani, perioadă în care am ocupat funcții de responsabilitate guvernamentală (secretar general adjunct al Guvernului și secretar de stat în cadrul SGG).

De asemenea, conducerii și grupurilor parlamentare ale Partidului Social Democrat pentru susținerea candidaturii la funcția de Președinte al AEP”, mai spune Țuțuianu.

