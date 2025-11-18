Prima pagină » Știri politice » Plenul Parlamentului se reunește pentru numirea conducerilor TVR, SRR și AEP. Un fost ministru al Apărării, favoritul PSD

Mihai Tănase
18 nov. 2025, 09:25, Știri politice
Plenul Parlamentului se reunește pentru numirea conducerilor TVR, SRR și AEP. Un fost ministru al Apărării, favoritul PSD

Plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului se întrunește marți pentru numirea noilor membri ai consiliilor de administrație ale Televiziunii Publice și Radioului Public, precum și pentru alegerea președintelui Autorității Electorale Permanente.

Ședința comună a celor două Camere ale Parlamentului va începe la ora 13.00, pe ordinea de zi aflându-se numirea membrilor Consiliului de Administrație al Societății Române de Televiziune, numirea membrilor Consiliului de Administrație al Societății Române de Radiodifuziune, dar și votul pentru noul președinte al Autorității Electorale Permanente (AEP).

Votul parlamentarilor va fi secret, cu bile, conform regulamentului.

Pentru funcția de președinte al Autorității Electorale Permanente, PSD l-a desemnat pe Adrian Țuțuianu, fost senator, ministru al Apărării și secretar general adjunct al Guvernului. Înainte de depunerea candidaturii, acesta și-a prezentat demisia din PSD, întrucât legea interzice ca șeful AEP să fie membru de partid, potrivit News.ro.

”La propunerea Partidului Social Democrat şi după un timp de reflecţie personală, mi-am depus dosarul de candidatură pentru funcţia de Preşedinte al Autorităţii Electorale Permanente (AEP). Potrivit legii, Preşedintele AEP nu poate fi membru al unui partid politic, motiv pentru care mi-am depus demisia din PSD”, a scris Țuțuianu pe Facebook.

”M-am străduit să mă ridic la înălţimea aşteptărilor şi cred că, în bună parte, mi-am onorat demnităţile publice cu profesionalism şi bună credinţă.”

AUR acuză „furt de voturi” și amenință cu CCR

Nominalizările pentru consiliile de administrație ale SRR și SRTv au generat tensiuni politice. Grupurile parlamentare AUR acuză coaliția de guvernare că încalcă legea prin acordarea unui număr egal de locuri atât AUR, cât și UDMR, formațiune cu mult mai puțini parlamentari.

Potrivit AUR, modalitatea propusă de împărțire este „ilegală”, iar partidul anunță că va contesta procedura la Curtea Constituțională și va depune plângeri penale împotriva reprezentanților puterii implicați.

