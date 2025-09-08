Adriana Bahmuțeanu, în doliu după ce mama sa a MURIT în urma unui accident vascular cerebral

Mama Adriana Bahmuțeanu, Petruța Toma, a murit după ce, la sfârșitul lunii iulie, a suferit un accident vascular cerebral.

Starea sa fusese considerată gravă încă de la început, iar echipele medicale au decis transportul ei de urgență la Spitalul Fundeni din Capitală, unde a fost internată pe secția de neurologie, potrivit Cancan.

Medicii a avertizat familia că urma o perioadă lungă de recuperare, cu terapie și îngrijire permanentă, astfel că toată lumea s-a mobilizat pentru a-i oferi sprijin, dar complicațiile medicale, vârsta și fragilitatea stării de sănătate și-au spus cuvântul.

Decesul Petruței Toma a fost făcut public de sora Adrianei Bahmuțeanu, Anca, printr-un mesaj transmis apropiaților și pe rețelele sociale.

„Dumnezeu să te ierte, mama mea frumoasă”, a scris Anca pe Facebook.



Până în acest moment, Adriana Bahmuțeanu nu a făcut nicio declarație oficială sau anunț public referitor la pierderea mamei sale.

FOTO – Cancan