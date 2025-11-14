Prima pagină » Actualitate » Aer sufocant în noul ambulator al Spitalului Județean din Oradea, recent inaugurat de ministrul Sănătății. Pacienții se plâng că „simt că leșină”

Bianca Dogaru
14 nov. 2025, 15:33, Actualitate
La doar câteva săptămâni după ce ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a inaugurat cu mare fast noul ambulator al Spitalului Județean de Urgență Oradea – o investiție de 10 milioane de euro – pacienții reclamă că se sufocă în clădire, arată o anchetă bihoreanul.ro.

Prima sesizare publică a venit de la un orădean care a ajuns la etajul 1 al noii clădiri.
„La noul ambulator de la Spitalul Județean, la etajul 1 este o problemă cu ventilația. Este foarte cald, sufocant, nu ai aer. Ca pacient efectiv te sufoci, pentru că ventilația nu face față, iar geamurile nu se pot deschide. Au doar grilaj de aerisire de câțiva centimetri, ca la hotelurile vechi. La celelalte etaje, superioare, există.”
Oamenii reclamă faptul că ferestrele instalate la primul etaj sunt fixe, cu doar un grilaj mic de câțiva centimetri, ca „la hotelurile vechi”.

Spitalul confirmă: „Da, este o greșeală de proiectare”

Managerul spitalului și reprezentanții constructorului admit problema. Ventilația nu face față, iar proiectantul a prevăzut ferestre complet fixe, fără posibilitatea de deschidere. Oficialii spun că situația se află „în curs de remediere”. Nu este clar însă cât va dura intervenția și dacă ambulatoriul va rămâne funcțional în această perioadă.
 „Știm despre această problemă, nu e o problemă la sistemul de ventilare, ci o greșeală de proiectare de care ne-am dat seama după ce am început să lucrăm în ambulator, se lucrează la remedierea ei, fără cheltuieli în plus”, a spus dr. Gheorghe Carp
Clădirea fusese prezentată drept un „model de investiție”, cu ATI ultramodern și 20 de specialități medicale. Pe 2 noiembrie, ministrul Alexandru Rogobete a vizitat noul corp de clădire și anunța că ambulatoriul va fi dat în folosință din prima săptămână a lunii noiembrie.
„Este o dovadă că se poate, atunci când există viziune, voință și colaborare”, declara Rogobete la acel moment.
