Aer sufocant în noul ambulator al Spitalului Județean din Oradea, recent inaugurat de ministrul Sănătății. Pacienții se plâng că „simt că leșină”

15:47
La doar câteva săptămâni după ce ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a inaugurat cu mare fast noul ambulator al Spitalului Județean de Urgență Oradea – o investiție de 10 milioane de euro – pacienții reclamă că se sufocă în clădire, arată o anchetă bihoreanul.ro.
„La noul ambulator de la Spitalul Județean, la etajul 1 este o problemă cu ventilația. Este foarte cald, sufocant, nu ai aer. Ca pacient efectiv te sufoci, pentru că ventilația nu face față, iar geamurile nu se pot deschide. Au doar grilaj de aerisire de câțiva centimetri, ca la hotelurile vechi. La celelalte etaje, superioare, există.”
„Știm despre această problemă, nu e o problemă la sistemul de ventilare, ci o greșeală de proiectare de care ne-am dat seama după ce am început să lucrăm în ambulator, se lucrează la remedierea ei, fără cheltuieli în plus”, a spus dr. Gheorghe Carp
„Este o dovadă că se poate, atunci când există viziune, voință și colaborare”, declara Rogobete la acel moment.