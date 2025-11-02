Se inaugurează o nouă secție de terapie intensivă la un spital din țară. Ministrul Rogobete a făcut anunțul: „Un proiect de 10 milioane de euro”

Se inaugurează o nouă secție de terapie intensivă la un spital din țară. Alexandru Rogobete, Ministrul Sănătății, a vizitat noul corp de clădire al Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea. Noua clădire va fi dată în folosință începând cu prima săptămână a lunii noiembrie. În acest proiect s-au investit 10 milioane de euro, anunță ministrul.

Ministrul Sănătății a făcut o vizită duminică, 2 noiembrie 2025, Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea, acolo unde un nou corp de clădire al Ambulatorului va fi dat spre folosință. Proiectul pentru noul corp de clădire a costat 10.000.000 de euro. Clădirea are o suprafață de 30.000 de metri pătrați și reunește zeci de specialități medicale.

„Sistemul de sănătate crește prin investiții, oameni și încredere. Astăzi am avut bucuria să vizitez noul corp de clădire al Ambulatoriului integrat al Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea, care va fi dat în folosință săptămâna viitoare. Este un proiect de 10 milioane de euro, realizat prin finanțare multisursă — fonduri europene, buget de stat și contribuția autorităților locale. Noua clădire, cu o suprafață de peste 30.000 mp, reunește peste 20 de specialități medicale, de la cardiologie și ortopedie, până la gastroenterologie, neurologie și chirurgie plastică. La ultimul etaj funcționează o secție ATI de ultimă generație, cu 22 de boxe individuale din sticlă, care oferă siguranță, intimitate și monitorizare continuă pentru pacienții critici. Ambulatoriul va fi deschis zilnic până seara (ora 20:00), astfel încât pacienții să poate avea un acces mai crescut la serviciile ambulatorii din spitalele publice! Este o dovadă că se poate, atunci când există viziune, voință și colaborare reală”, a notat Ministrul Sănătății.

Alexandru Rogobete: „Adevărata valoare a sistemului de sănătate stă în oameni”

Alexandru Rogobete a transmis felicitări managerului unității medicale, dr. Gheorghe Carp, dar și întregii echipe de conducere a spitalului. De altfel, Ministrul Sănătății își arată recunoștința față de medici, asistenți medicali și față de întregul personal sanitar.

„Felicit și mulțumesc domnului manager, dr. Gheorghe Carp, și pe întreaga echipă de conducere a spitalului pentru modul exemplar în care au organizat acest proiect și pentru viziunea pe care o au asupra viitorului sănătății din județ. Și, mai presus de toate, transmit toată recunoștința și respectul meu medicilor, asistenților medicali și întregului personal sanitar. Pentru că, dincolo de investiții, echipamente sau clădiri moderne, adevărata valoare a sistemului de sănătate stă în oameni. Sistemul sanitar românesc este ținut pe umerii lor — cu efort, sacrificiu și devotament — iar pentru asta mă înclin și le mulțumesc.

Prin investiții care prind formă și prin oameni care cred în ele, construim un sistem de sănătate în care românii pot avea încredere”, mai notează Alexandru Rogobete pe Facebook.

Sursă foto: Mediafax Foto / Facebook Alexandru Rogobete