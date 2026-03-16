Aeroportul Mihail Kogălniceanu suspendă traficul aerian civil pentru 32 de ore. Ce se întâmplă cu zborurile speciale

Traficul aerian civil va fi suspendat pe Aeroportul Mihail Kogălniceanu între 20 martie, ora 11:00, și 21 martie, ora 19:30, potrivit unei notificări aeronautice oficiale publicate luni în sistemul internațional de informare pentru aviație. Astfel, operațiunile civile vor fi oprite timp de 32 ore și 30 de minute, dar zborurile militare și cele de urgență vor putea continua.

Aeroportul va fi închis traficului aerian obișnuit, dar rămâne disponibil pentru operațiunile speciale sau de urgență. În continuare vor putea opera anumite categorii de zboruri considerate esențiale, precum cele militare, misiunile de căutare și salvare, zborurile de poliție aeriană, evacuările medicale și alte zboruri de urgență. Motivul restricției nu este precizat, dar, în mod obișnuit, astfel de măsuri pot fi legate de activități operaționale, exerciții sau alte situații temporare care necesită limitarea traficului civil.

Ce se întâmplă cu zborurile comerciale

Zborurile regulate, operate de Turkish Airlines și Wizz Air, spre și dinspre Constanța nu vor fi afectate deoarece acestea vor fi reprogramate în afara intervalului în care aeroportul Mihail Kogălniceanu este închis.

„Zborurile regulate ale Turkish Airlines și Wizz Air din 20 și 21 martie 2026 spre și dinspre Constanța nu vor fi afectate, acestea fiind programate să fie operate în afara intervalului în care aeroportul este închis traficului aerian civil”, scrie BoardingPass.

Măsura apare într-o informare emisă pentru Aeroporul Mihail Kogălniceanu, prin care autoritățile transmit piloților și operatorilor aerieni date despre restricții sau modificări temporare ale operațiunilor de zbor. Notificările de acest gen sunt cunoscute în aviație sub denumirea de NOTAM (Notice to Airmen), sunt folosite la nivel global și sunt publicate prin sistemele de informare aeronautică ale fiecărei țări.

