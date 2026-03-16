A patra aeronavă americană a aterizat la Otopeni, după ce România a permis utilizarea bazei Kogălniceanu de către SUA

Patru aeronave militare americane de realimentare au ajuns la Otopeni în ultimele 24 de ore. Ministrul Apărării, Radu Miruță, a confirmat că aproximativ 500 de militari americani vor gestiona aceste echipamente pe teritoriul României, în contextul conflictului din Orientul Mijlociu.

„Pentru capacitățile de descurajare pe care Statele Unite le vor trimite pe teritoriul României, ele vor fi gestionate de 4-500 de militari. Cu aceste aeronave, a venit numărul de militari asociat. Cu restul produselor pe care Statele Unite le vor instala pe teritoriul României, pentru a crește capacitatea de descurajare, de asemenea, vor veni militari asociați”, a precizat ministrul Apărării.

Luni dimineață, o a patra aeronavă Boeing KC-135 Stratotanker a aterizat pe aeroportul Otopeni, după ce alte trei avioane de același tip au sosit în cursul zilei de duminică. Aceste aeronave, cunoscute drept „avioane cisternă”, au rolul de a realimenta în aer alte aparate de zbor de luptă. Conform planului de operațiuni, avioanele vor fi transferate de la Otopeni la baza aeriană Mihail Kogălniceanu.

„Azi-dimineață (n. r. duminică) au aterizat trei avioane Stratotanker de la Boeing, pe baza de la Otopeni. Sunt în numărul celor aprobate de Parlament, la propunerea președintelui României. Urmează, în zilele următoare, probabil, să mai vină și altele, în numărul aprobat. Este o chestiune care se derulează conform strategiei partenerului american, în conformitate cu decizia Parlamentului.”, a declarat, duminică, la Digi24, ministrul Apărării, Radu Miruță.

Prezența acestor forțe este o consecință directă a deciziei Parlamentului României de săptămâna trecută. Legislativul a aprobat solicitarea președintelui Nicușor Dan privind primirea unor trupe și echipamente americane suplimentare, pe fondul războiului din Iran.

