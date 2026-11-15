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Război în Ucraina, ziua 1.725. Tot mai contestat la el în țară, Macron insistă: „A ajuta Ucraina înseamnă a proteja Franța”

Război în Ucraina, ziua 1.725. Tot mai contestat la el în țară, Macron insistă: „A ajuta Ucraina înseamnă a proteja Franța”
Război în Ucraina, ziua 1.725. Macron insistă: „A ajuta Ucraina înseamnă a proteja Franța” / Sursa FOTO: Profimedia
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Războiul din Ucraina a intrat duminică, 15 noiembrie 2026, în a 1725-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

În timp ce la el în țară este tot mai contestat de populație, oamenii dorind să-l vadă plecat cât mai repede de la putere, Emmanuel Macron este cu gândul la… Ucraina. Liderul de la Elysee i-a criticat pe cei care nu vor să mai sprijine Ucraina în războiul cu Federația Rusă.

Francezii protestează împotriva politicii lui Macron

Francezii protestează împotriva politicii lui Macron

Macron vede „riscul unei vulnerabilizări durabile a Europei”

„Cei care vor să raționalizeze resursele Ucrainei vor să o oblige la pace nedreaptă, cu riscul unei vulnerabilizări durabile a întregii Europe”, a transmis sâmbătă Emmanuel Macron. În aceeași zi, Franța a fost curprinsă de noi proteste uriașe, oamenii ieșind în stradă pentru a-și striga nemulțumirea față de politica actuală a țării.

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Afirmațiile lui Macron au fost un atac indirect la adresa favoritei în alegerile prezidențiale de anul viitor,  Marine Le Pen, care a anunțat că, dacă va câștiga, va opri ajutorul acordat Ucrainei, după o perioadă de grație de șase luni.

„Aceasta este o rețetă pentru următorul război. Aceasta nu poate fi poziția Franței. Dacă Rusia își impune voința asupra unei țări europene prin forță, întreaga Europă este slăbită. A ajuta Ucraina să se apere înseamnă a proteja Franța și poporul francez”, a transmis Macron într-un mesaj postat pe platforma X.

În Franța, și Jean-Luc Melenchon, candidatul cel mai bine plasat în sondaje pentru a o înfrunta în turul 2, din mai, pe Marine Le Pen, are, de asemenea, o poziție clară: se opune războiului și vrea sistarea ajutorului pentru Ucraina.

Emmanuel Macron nu este eligibil să candideze din nou, după ce a bifat două mandate de președinte.

Europenii nu vor discuții despre o nouă „arhitectură de securitate”

Poziția Europei de Vest este clară: vineri, în timpul unui summit la Dublin, s-a transmis că intenția Rusiei de a discuta despre „arhitectura de securitate” pe continent este o „capcană”. În chestiunea Ucrainei, aliații europeni ai lui Zelenski încearcă să obțină un loc la masa negocierilor, lucru cu care Moscova nu este de acord.

„Schimburile recente cu emisarii americani au arătat că Vladimir Putin nu dorește să negocieze. Dar este clar că el pariază pe forțarea Ucrainei să capituleze prin intensificarea atacurilor împotriva civililor și prin încercarea de a arunca țara în întuneric în această iarnă. Responsabilitatea noastră este să dejucăm acest pariu. Acum, trebuie să mergem mai departe și să spunem clar, inclusiv rușilor, ce ne dorim pentru perioada de după război, dar și să specificăm ce așteptăm de la Statele Unite în ceea ce privește securitatea pe termen lung a Europei”, a mai adăugat Emmanuel Macron.

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