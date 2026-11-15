Cel mai mare kitsch al anilor ’90. Cât costă acum celebrul ceas de perete pe care îl aveau majoritatea românilor în primul deceniu de după Revoluție

Ceasul de perete auriu reprezenta o mândrie în casa multor români, în anii ’90. Dimensiunile lui exagerate și materialele de slabă calitate din care era confecționat au devenit un adevărat simbol al kitsch-ului „vintage”.

Cineva a vândut un asemenea ceas de perete „de aur” din ani 1990, funcțional, cu suma modică de 50 de lei.

Scurta istorie a ceasului kitsch de perete

Ceasul de perete supradimensionat sub formă de ceas de mână reprezenta un obiect decorativ din plastic vopsit auriu sau argintiu, care era omniprezent în sufrageriile postdecembriste.

A devenit o piesă emblemă a esteticii nostalgice a perioadei.

Imita fidel un ceas de mână clasic cu brățară metalică flexibilă sau cu zale, dar la o scară uriașă de 80-100 cm lungime.

Era făcut din plastic ușor, acoperit cu o poleială ieftină, vopsea lucioasă aurie, cromată sau bicoloră, având o coroniță falsă pe laterial.

Funcționa cu mecanism quartz standard, alimentat de o singură baterie AA, fiind ușor de agățat în cui datorită greutății reduse.

Alături de acest model, categoria kitsch-urilor de perete din anii 1990 a inclus și ceasurile din plastic cu pendul fals, cele cu melodii polifonice la oră fixă sau cele cu cadre foto și peisaje exotice iluminate.

Azi mai găsim asemenea exemplare originale funcționale pe OLX, Okazii sau Antic Shop, la prețuri modeste de 50-200 de lei, în funcție de starea ceasului.

Modelul este expus ca piesă reprezentantivă pentru cultura populară a tranziției la Romanian Kitsch Museum din Capitală.