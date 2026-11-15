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Doi britanici, beți criță, au furat o statuie a lui Iisus de pe cruce și au spart-o în fața unei biserici din Lituania. Preotul cere ajutor: „Sunt îndurerat”

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Doi britanici sunt căutați de poliția lituaniană după ce s-au îmbătat bine și au furat o statuie aurită a lui Iisus din curtea unei biserici din Vilnius. În timp ce unul dintre ei o manevra, brațele sculpturii s-au rupt, apoi s-a spart pe asfalt. Preotul lăcașului a cerut ajutor pentru identificarea făptașilor.

O statuie aurită a lui Iisus Hristos a fost distrusă în centrul istoric al capitalei Lituaniei, după ce doi bărbați au furat sculptura de pe o cruce amplasată în curtea Sanctuarului Milostivirii Divine din Vilnius. Incidentul a fost surprins într-o înregistrare video, scrie Metro.co.uk.

Din imagini se vede cum un bărbat, beat criță, ridică în aer statuia lui Iisus, în timp ce un alt bărbat filmează toată scena și râde copios. La un moment dat, brațele sculpturii se desprind, iar restul cade pe pavaj, spărgându-se.

Sursa video – X/@Twee_Papillon

Când au realizat grozăvia pe care au făcut-o, cei doi bărbați, care par să aibă un accent specific nordului Angliei, au fugit rapid din zonă.

Preotul bisericii cere ajutor pentru identificarea suspecților

Elijas Anatolijus Markauskas, preotul Sanctuarului Milostivirii Divine, a lansat un apel public pentru identificarea celor care au deteriorat statuia.

„În noaptea de 11 spre 12 noiembrie, în apropierea Sanctuarului Milostivirii Divine din Vilnius, o statuie a lui Hristos a fost smulsă și spartă de pe cruce. Sunt îndurerat, pentru că nu este doar un obiect sacru. Acesta este chipul Celui pe care îl iubim, căruia ne rugăm și căruia îi încredințăm lumea, patria, pe cei dragi și pe noi înșine”, a declarat Elijas Anatolijus Markauskas, preotul lăcașului de cult.

Fragmentele statuii distruse au fost ulterior așezate în locul din care fusese luată, alături de flori.

Poliția din Vilnius a deschis un dosar penal

Autoritățile lituaniene au început cercetările pentru stabilirea împrejurărilor în care a fost deteriorată sculptura Mântuitorului.

„Pe 11 noiembrie, în jurul orei 21:00, în Vilnius, pe strada Dominikonų, din curtea interioară a bisericii, o persoană neidentificată a spart o sculptură aurită a lui Iisus atârnată pe o cruce de lemn. Se evaluează pagubele. A fost inițiată o anchetă preliminară în temeiul articolului 284 din Codul penal al Republicii Lituania”, a transmis Poliția din Vilnius.

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