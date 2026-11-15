Gândul vă prezintă calendarul zilei de duminică, 15 noiembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Ziua de 15 noiembrie 2008 a rămas una dintre cele mai negre pagini din istoria mineritului românesc. Două explozii succesive produse în subteranul Minei Petrila, din Valea Jiului, județul Hunedoara, au provocat moartea a 13 persoane și rănirea altor 15. Prima explozie s-a produs în jurul orei 14:50, la o adâncime de aproximativ 950 de metri, în urma acumulării de gaz metan în abatajul 431. Deflagrația a ucis opt persoane și a rănit mai mulți mineri. La aproximativ patru ore distanță, în timp ce echipele de salvare se aflau în continuare în subteran, o a doua explozie, mult mai puternică, a provocat alte victime. Cinci persoane și-au pierdut viața, iar bilanțul final al tragediei a ajuns la 13 morți și 15 răniți. Accidentul a îndoliat întreaga Vale a Jiului și a readus în atenție problemele legate de securitatea muncii în exploatările miniere. Ancheta ulterioară a dus la condamnarea unor foști responsabili ai exploatării pentru infracțiuni legate de nerespectarea normelor de protecție a muncii. Tragedia de la Petrila a rămas un simbol al sacrificiului minerilor și al riscurilor extreme la care aceștia erau expuși în fiecare zi.

La 15 noiembrie 2022, populația planetei a atins oficial pragul de opt miliarde de locuitori, potrivit estimărilor Organizației Națiunilor Unite (ONU). Momentul a reprezentat o bornă istorică pentru omenire, evidențiind creșterea continuă a populației globale și transformările demografice din ultimele decenii. Creșterea populației a fost determinată în principal de îmbunătățirea condițiilor de trai, progresele medicinei, reducerea mortalității infantile și creșterea speranței de viață. În același timp, ritmul de creștere demografică a început să încetinească în numeroase regiuni ale lumii. Potrivit ONU, India și China erau cele mai populate țări ale lumii la acel moment, însă India urma să depășească China în anul 2023, devenind țara cu cea mai numeroasă populație. Atingerea pragului de opt miliarde de oameni a readus în atenție provocările globale legate de resursele naturale, alimentație, accesul la apă potabilă, locuințe, educație și protecția mediului. Evenimentul a reprezentat nu doar un reper demografic impresionant, ci și un semnal privind responsabilitatea comună de a construi un viitor sustenabil pentru generațiile următoare.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1845: Vasile Conta 🇷🇴✒️ filozof, scriitor și ministru

🎂1868: Emil Racoviță 🇷🇴🏞️ savant, explorator, speolog și biolog, considerat fondatorul biospeologiei (studiul faunei din subteran – peșteri și pânze freatice de apă)

🎂1891: Erwin Rommel 🇩🇪✩ unul dintre cei mai distinși și remarcabili feldmareșali ai Germaniei, ai Wehrmacht-ului și al celui de-al doilea război mondial, comandatul general al trupelor germane din Africa, trupele Wehrmacht-ului cunoscute sub numele de Deutsches Afrikakorps, ceea ce i-a atras porecla vulpea deșertului. Hitler a dispus ca lui Rommel să i se permită să-și ia singur viața și să nu fie acuzat de înaltă trădare

🎂1958: Doina Aldea-Teodorovici 🇷🇴🇲🇩🎤 A fost căsătorită cu Ion Aldea-Teodorovici, cu care a format un duet, începând din 1981. Mașina în care se deplasau spre Chișinău a intrat într-un copac în apropierea localității Coșereni, la 49 de kilometri de București. În mașină se aflau patru persoane, șoferul și însoțitorul au scăpat fără nici o zgârietură. Moartea celor doi a fost percepută la data respectivă ca o tragedie națională

🎂1976: Virginie Ledoyen 🇫🇷🎬 The Beach (2000)

🎂1978: Silviu Bălace 🇷🇴⚽️

🎂1984: Katarina Bulatović 🇲🇪🤾🏻‍♀️ aproape unanim considerată unul din cei mai buni intermediari dreapta din lume

🎂1993: Paulo Dybala 🇦🇷⚽️

Decese 🕯

🕯️1630: Johannes Kepler 🇩🇪🧮 a formulat și confirmat legile mișcării planetelor (Legile lui Kepler). În matematică, este considerat precursor al calculului integral

🕯️1888: Ion I. Câmpineanu 🇷🇴🪙 primul Guvernator al Băncii Naționale

🕯️1916: Henryk Sienkiewicz 🇵🇱✒️ Nobel pentru „Quo vadis”, 1905

🕯️1932: Peneș Curcanul 🇷🇴✩ erou al războiului de Independență din 1877, fost sergent în Regimentul 13 Dorobanți. A participat ulterior ca voluntar în al Doilea Război Balcanic și în Primul Război Mondial, deși avea o vârstă înaintată

🕯️1976: Jean Gabin 🇫🇷🎬 unul dintre cei mai mari actori de film francezi. A jucat alături de Fernandel și Louis de Funès. Printre filmele în care a jucat se numără Clanul sicilienilor, Mizerabilii și serialul Maigret

🕯️2017: Gustav Elijah Åhr (Lil Peep) 🇺🇸🎤 S-a distins prin estetica excentrică și versurile în care a făcut referire la dependența de droguri, depresia și gândurile suicidale care l-au măcinat. A murit de supradoză, la 21 de ani

🕯️2024: Bela Karolyi 🇷🇴🤸🏻‍♂️ antrenorul care a format-o pe Nadia

Evenimente📋

📋🇧🇷 Ziua Republicii Brazilia

📋🇵🇸 Sărbătorirea Declaraţiei simbolice de la Alger (15.11.1988) de întemeiere a statului palestinian independent. Sărbătoare naţională

📋📖 Ziua Internaţională a scriitorilor întemniţaţi

📋🆘🫁 Ziua mondială a bronhopneumopatiei obstructive cronice

Calendar 🗒️

🗒️1813: Gheorghe Asachi a deschis la Academia Domnească din Iași un curs în limba română pentru a preda în limba națională, un curs de inginerie și hotărnicie. Cursul a funcționat până în 1818

🗒️1864: În timpul Războiului Civil American, generalul unionist William Tecumseh Sherman și-a început Marșul spre Mare, în care a distrus infrastructura și orașele confederației între Atlanta și Savannah, Georgia

🗒️1889: În Brazilia, împăratul Pedro al II-lea a fost detronat printr-o lovitură de stat condusă de mareșalul Deodoro da Fonseca, iar țara a fost proclamată republică

🗒️1924: Apare, la București, revista săptămânală „Mișcarea literară” (până la 17 octombrie 1925), condusă de Liviu Rebreanu

🗒️1928: În SUA a fost introdus primul laborator de defectoscopie de cale ferată

🗒️1948: A fost testată cu succes prima locomotiva electrică cu turbina de gaz (SUA)

🗒️1956: Are loc premiera primului film al lui Elvis Presley, „Love me tender”, la cinematograful Paramount în New York

🗒️1971: Intel Corporation a lansat primul microprocesor integrat din lume, denumit Intel 4004, care putea executa până la 60.000 de instrucțiuni pe secundă

🗒️1987: La Brașov au avut loc manifestațiile spontane ale muncitorilor de la uzinele „Roman” împotriva regimului ceaușist, manifestații la care s-a alăturat o mare parte din populația orașului

🗒️1990: A avut loc, la Brașov, o demonstrație de mari proporții cu prilejul aniversării a trei ani de la revolta anticomunistă a muncitorilor și locuitorilor din Brașov. În frunte cu membrii Asociației „15 noiembrie”, demonstranții au parcurs vechiul traseu al manifestației din 1987

🗒️1992: În România s-a schimbat numerotația telefonică; în București s-a trecut la numere de telefon din 7 cifre (de la 6) iar în alte orașe s-a trecut de la 5 la 6 cifre

🗒️2008: România: 13 mineri au murit şi alţi 15 au fost răniţi în urma a două explozii la mina Petrila

🗒️2022: Populația mondială depășește opt miliarde de oameni